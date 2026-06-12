Playa-Unternehmer Carlos Lucio kauft weiter die legendäre Bierstraße auf Mallorca auf

Seit 8 Jahren steht ein verlassenes Haus in der Bierstraße, das zunehmend verfällt. Es liegt zwischen der kleinen Kneipe "weiße Taube" und dem Restaurant "Bonito" in erster Meereslinie. Von 1985 bis 2016 diente das Haus als typische deutsche Kneipe mit dem typischen deutschen Namen "Hannen-Fass Kulisse". Anschließend zog ein Motoroller-Vermieter ein. Doch schon 2018 war Schluss damit. Seitdem herrschte Leerstand. Wie ein schwarzes Loch wirkte die "Kulisse" in der sonst belebten Bierstrasse. Bis jetzt.

Nun wurde das Haus von einem mallorquinischen Playa-Unternehmer übernommen, der bereits drei Biergärten in der Bierstraße besitzt: Carlos Lucio. Ex Hotel-Manager, Ex-Megapark Direktor und Ehemann von Sängerin Isi Glück.

Die Kulisse war früher eine deutsche Kneipe. / MZ

2024 pachtete Lucio die Kneipen "Dings" und "et Dömsche" vom Deutschen Gastronom Max Rohkst. Während er das "Dömsche" weitgehend unangetastet ließ, wurde das "Dings" vollständig renoviert und in "Sommerland" umbenannt. Ein Jahr später mietete Lucio auch das ans "Sommerland" angrenzende und arg in die Jahre gekommene "Las Palmeiras" und nannte es "Sommerland Mallorca".

Und jetzt kommt das dritte Sommerland hinzu. Das "Sommerland Restaurant & Music Bar". "Wir sind gerade dabei, das Haus komplett zu entkernen", sagte Lucio der MZ. "Ich freue mich darauf, die Bierstraße weiter aufzuwerten."

Derzeit wird das Haus renoviert. / MZ

Die Bierstraße nachts am Leben erhalten

Und da das neue Sommerland eine Restaurant-Lizenz und eine weitere als "Music Bar" besitzt, wird daraus genau das. Am Abend ein Restaurant, nachts eine Music Bar. "Es wird einen DJ geben, vielleicht sogar Live-Auftritte", so Lucio. Dafür soll der Keller dienen, der allerdings durch den speziellen Grundriss des Gebäudes ebenerdig liegt.

"Insgesamt haben wir hier knapp 600 Quadratmeter, die wir nutzen können", sagte der Unternehmer. Ziel sei es, dass nach 23 Uhr nicht die Gäste wie bisher aus der Bierstraße abwandern, sondern bleiben. Wie die Speisekarte aussehen wird, steht noch nicht fest. Ebenso wenig, wann eröffnet wird. "Ich habe keinen Druck", sagte Lucio. Locker geplant sein das Opening Mitte des kommenden Jahres. Dann soll die Expedition auch erst einmal beendet sein. "Damit werde ich erst einmal genug zu tun haben" - bis das nächste reizvolle Projekt daherkommt.

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