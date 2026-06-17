Mallorca würdigt Unternehmer Klaus Graf mit eigener Straße in Puerto Portals

Der deutsche Unternehmer Klaus Graf hat nun auf Mallorca eine Straße, die seinen Namen trägt. Am Dienstag (16.6.) fand in Puerto Portals die offizielle Enthüllung der Straßentafel statt. Damit wurde ein Gemeinderatsbeschluss in die Tat umgesetzt. Die Ehrung wurde von Bürgermeister Juan Antonio Amengual geleitet. Anwesend waren auch Angehörige der Familie Graf, darunter seine Tochter Corinna Graf, sowie zahlreiche Freunde und Anwohner, die sich der Würdigung anschlossen.

Klaus Graf (1929 - 2014). / Archiv

Während des Festakts hob Amengual „die wirtschaftliche, soziale und ausstrahlende Bedeutung hervor, die Klaus Graf und sein Werk Puerto Portals hatten – ein Vermächtnis von unschätzbarem Wert für unsere Gemeinde“.

Klaus Graf starb im März 2014

Der Bürgermeister erklärte weiter: „Klaus Graf war ein echter Calvianer, ein Mensch, der Mallorca liebte. Und heute hat seine Tochter Corinna, die an der Spitze von Puerto Portals steht, nicht gezögert, diese Arbeit und dieses Engagement für unsere Gemeinde fortzuführen. Dank ihnen verfügt Calvià über einen Yachthafen von höchstem Niveau und internationalem Renommee.“

Mit der Straßeneröffnung wolle die Gemeinde Calvià die Laufbahn und die Verbundenheit Grafs mit der Gemeinde würdigen, heißt es auf der Tafel. / Rathaus Calvià

Klaus Graf starb im März 2014 im Alter von 84 Jahren. Er war ein bedeutender Industrieller und international tätiger Unternehmer in der Stahlverarbeitungsbranche. Graf festigte seinen geschäftlichen Erfolg Anfang der 1970er Jahre mit dem Erwerb der Mehrheitsanteile an Teka Industrial, einer der bekanntesten Marken für Haushaltsgeräte und Küchenmöbel. Auf die Idee, auch einen eigenen Yachthafen zu betreiben, kamen er und seine Frau Margarita 1975. Nicht etwa in Portals selbst, sondern in einem anderen Hafen der Insel, den sie mit ihrer Motoryacht angesteuert hatten.

Die orange gekennzeichnete Straße ist der nach Klaus Graf benannte Weg. / Rathaus Calvià

Elf Jahre dauerte es bis zur Eröffnung

Man sei dort behandelt worden wie an einer besseren Tankstelle, erinnerte sich Margarita Graf einmal gegenüber der MZ. Sie beschlossen, es besser zu machen. Mit ihrer noch im selben Jahr gegründeten Betreiberfirma Punta Portals sicherten sie sich eine Konzession der staatlichen Hafenbehörde. Es folgte der inselübliche Behörden- und Genehmigungskrieg. Die Grafs hielten ihm ebenso stand wie den Protesten der Umweltschützer und konnten schließlich elf Jahre später – die reine Bauzeit hatte nur fünf Jahre betragen – 1986 Puerto Portals eröffnen.

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Auch abseits des Hafens tätigte Graf bedeutende Investitionen in der Gemeinde Calvià, wo er unter anderem auch das Hotel Son Caliu errichten ließ. Andernorts wirkten die Grafs ebenfalls, so kauften sie etwa den Weiler Biniagual auf und renovierten den Ort liebevoll. /jk