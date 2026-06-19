Jetzt auch Urlauber aus Kanada: Mallorca empfängt den ersten Direktflug aus Montreal
Mallorcas Flughafen Son Sant Joan erweitert sein Langstreckennetz mit der neuen Verbindung und richtet den Blick neben der Verbindung mit New York zunehmend auf den nordamerikanischen Markt
Mallorca hat am Donnerstag (18.6.) eine neue Verbindung nach Nordamerika eingeweiht. Der Flughafen Palma hat den ersten Direktflug von Air Canada aus Montreal empfangen – eine Strecke, die die Insel erstmals regelmäßig mit Kanada verknüpft und die Rolle von Son Sant Joan als wichtiges Eingangstor für den Tourismus im Mittelmeerraum weiter stärkt.
Die Premiere dieser neuen Strecke gilt als symbolträchtiger Schritt, der die Beziehungen zwischen Mallorca und dem kanadischen Markt vertiefen soll.
Verbindung bis Oktober
Die neue Route zwischen Montreal und Palma wird während der Sommersaison bedient und soll bis Oktober bestehen bleiben. Air Canada hatte die Verbindung bereits als eine ihrer wichtigsten Neuerungen für 2026 angekündigt. Geplant sind drei wöchentliche Flüge zwischen beiden Städten.
Vor Kurzem wurde bekannt, dass wegen der hohen Nachfrage statt dem Airbus A 321XLR nun doch eine Boeing 787 Dreamliner eingesetzt werden soll. Dafür wurden die ursprünglich vorgesehenen vier wöchentlichen Frequenzen auf drei reduziert - mit allerdings mehr Kapazität als zuvor geplant.
260 Sitzplätze
„Wir haben die Route mit einem größeren Flugzeug neu geplant, einer Boeing 787 Dreamliner, die nicht nur neu, effizient und nachhaltig ist, sondern uns auch erlaubt, die Kapazität auf der Strecke um fünf Prozent zu erhöhen“, erklärt die Air-Canada-Vertreterin für Spanien, Xisca Jiménez dazu. Das Flugzeug verfügt über 260 Sitzplätze. Außerdem gebe es mit dem Dreamliner mehr Plätze in der Business Class – ein Vorteil, wenn man den zahlungskräftigen kanadischen Kundentyp berücksichtigt, so Jiménez.
Mit dem Einstieg von Air Canada gewinnt Mallorcas internationale Anbindung deutlich an Gewicht. Noch vor wenigen Jahren waren direkte Transatlantikverbindungen ab Palma nicht existent.
Überdurchschnittliche Ausgaben
Mit dieser neuen Strecke sowie den neuen Direktverbindungen nach New York/Newark und Abu Dhabi zeichnet sich nun eine Entwicklung klar ab: Son Sant Joan richtet sich nicht mehr ausschließlich auf den europäischen Markt aus, sondern gewinnt zunehmend auch im Langstreckennetz an Bedeutung.
Für die Tourismusbranche hat die neue Direktverbindung nach Montreal besondere Relevanz. Sowohl die Balearen-Regierung als auch Vertreter der Hotelbranche begrüßten die neue Anbindung an einen Fernmarkt, dessen Reisende in der Regel längere Aufenthalte planen und überdurchschnittlich viel Geld ausgeben.
- Chaosflug nach Mallorca mit sechs Stunden Verspätung – überraschende Beichte einer Ryanair-Flugbegleiterin
- Giftig oder nicht? Einheimisch oder eingeschleppt? Der kleine Schlangenführer für Mallorca
- Bullenhitze erreicht Mallorca: Wetterdienst erhöht Warnstufe nun auf Orange
- Verschärfte Situation am Flughafen Mallorca für Passagiere: Der Begleitdienst PMR streikt jetzt unbefristet rund um die Uhr
- Nach nicht mal drei Jahren: Warum Rossmann eine seiner Filialen auf Mallorca schon wieder geschlossen hat
- Immobilienkauf und Erbrecht auf Mallorca: Worauf deutsche Mandanten achten sollten
- Urlauberin rastet am Flughafen Mallorca aus und greift Guardia Civil an
- Drohen Es Trenc jetzt Strandbars und Parkplätze? Neues Gesetz lockert Regeln für Naturparks