Jetzt auch Urlauber aus Kanada: Mallorca empfängt den ersten Direktflug aus Montreal

Mallorca hat am Donnerstag (18.6.) eine neue Verbindung nach Nordamerika eingeweiht. Der Flughafen Palma hat den ersten Direktflug von Air Canada aus Montreal empfangen – eine Strecke, die die Insel erstmals regelmäßig mit Kanada verknüpft und die Rolle von Son Sant Joan als wichtiges Eingangstor für den Tourismus im Mittelmeerraum weiter stärkt.

Die Premiere dieser neuen Strecke gilt als symbolträchtiger Schritt, der die Beziehungen zwischen Mallorca und dem kanadischen Markt vertiefen soll.

Verbindung bis Oktober

Die neue Route zwischen Montreal und Palma wird während der Sommersaison bedient und soll bis Oktober bestehen bleiben. Air Canada hatte die Verbindung bereits als eine ihrer wichtigsten Neuerungen für 2026 angekündigt. Geplant sind drei wöchentliche Flüge zwischen beiden Städten.

Vor Kurzem wurde bekannt, dass wegen der hohen Nachfrage statt dem Airbus A 321XLR nun doch eine Boeing 787 Dreamliner eingesetzt werden soll. Dafür wurden die ursprünglich vorgesehenen vier wöchentlichen Frequenzen auf drei reduziert - mit allerdings mehr Kapazität als zuvor geplant.

260 Sitzplätze

„Wir haben die Route mit einem größeren Flugzeug neu geplant, einer Boeing 787 Dreamliner, die nicht nur neu, effizient und nachhaltig ist, sondern uns auch erlaubt, die Kapazität auf der Strecke um fünf Prozent zu erhöhen“, erklärt die Air-Canada-Vertreterin für Spanien, Xisca Jiménez dazu. Das Flugzeug verfügt über 260 Sitzplätze. Außerdem gebe es mit dem Dreamliner mehr Plätze in der Business Class – ein Vorteil, wenn man den zahlungskräftigen kanadischen Kundentyp berücksichtigt, so Jiménez.

Mit dem Einstieg von Air Canada gewinnt Mallorcas internationale Anbindung deutlich an Gewicht. Noch vor wenigen Jahren waren direkte Transatlantikverbindungen ab Palma nicht existent.

Überdurchschnittliche Ausgaben

Mit dieser neuen Strecke sowie den neuen Direktverbindungen nach New York/Newark und Abu Dhabi zeichnet sich nun eine Entwicklung klar ab: Son Sant Joan richtet sich nicht mehr ausschließlich auf den europäischen Markt aus, sondern gewinnt zunehmend auch im Langstreckennetz an Bedeutung.

Für die Tourismusbranche hat die neue Direktverbindung nach Montreal besondere Relevanz. Sowohl die Balearen-Regierung als auch Vertreter der Hotelbranche begrüßten die neue Anbindung an einen Fernmarkt, dessen Reisende in der Regel längere Aufenthalte planen und überdurchschnittlich viel Geld ausgeben.