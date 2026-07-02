„Bleiben Sie positiv!“ – Was Mallorca-Auswanderin und Unternehmerin Anke Köhler anderen rät

In der MZ-Serie „So habe ich mir mein Mallorca aufgebaut“ stellen wir sieben Fragen an Unternehmer, die schon lange auf der Insel sind.Heute mit Anke Köhler.

Bitte stellen Sie sich kurz vor.

Mein Name ist Anke Köhler. Ich bin 57 Jahre jung, Gründerin und Inhaberin von CCC Real Estate mit Büros in Cala Ratjada und Artà. Mein Unternehmen ist mein „Kind“, und mein Team ist quasi meine Familie. Das Licht der Welt erblickte ich in Göttingen, mit 19 Jahren zog es mich zunächst nach Heidelberg.

Wie hat es Sie auf die Insel verschlagen?

Ich arbeitete in Heidelberg bei einem Bauträger und studierte nebenberuflich Immobilien- und Betriebswirtschaft. Mit Abschluss des Studiums endete meine erste Ehe und ich brauchte einen Tapetenwechsel. Mein Arbeitgeber realisierte auf Mallorca ein Neubauprojekt in Cala Murada, aber meine Idee, dort mitzuarbeiten, genehmigte die Geschäftsleitung nicht. Ein Jahr später (2001) kündigte ich beim Bauträger und organisierte meine Auswanderung.

Was ist ganz anders gelaufen als geplant?

Ich hatte damals im Hinterkopf, ein Jahr Auslandserfahrung zu sammeln. Nach meiner Ankunft in Cala Ratjada gründete ich ein Ausflugsunternehmen mit meinem damaligen Partner. Mein Partner arbeitet im Frontoffice, ich im Backoffice. Dann bot sich mir die Chance, zusätzlich in einem Maklerbüro zu arbeiten. Einmal Immobilien, immer Immobilien! Damit war klar, dass ich nach einem Jahr nicht nach Deutschland zurückgehe. Mit dem Ende der privaten Beziehung endete auch die Existenz der Ausflugsfirma – das war’s mit Tourismus. 2009 gründete ich CCC Real Estate.

Welches war Ihre größte Herausforderung ?

Als ich nach Mallorca kam, konnte ich sieben Wörter auf Spanisch: sí, no, gracias. Tengo un gran problema. Letzteres wurde zum geflügelten Wort und wir lachten uns oftmals schlapp. Spanisch lernte ich autodidaktisch nebenbei. Und viel Geduld für behördliche Vorgänge aufzubringen ist auch heute immer noch eine große Herausforderung.

Welchen Fehler würden Sie nicht noch einmal machen?

Für mich sind „Fehler“ situationsbedingte Entscheidungen. Sicherlich hätte ich den einen oder anderen Handwerker nicht beauftragt, hätte ich vorher geahnt, dass er mit meiner Anzahlung durchbrennt. Würde mir das noch einmal passieren? Ich habe zwar aus den Erfahrungen gelernt, aber ausschließen kann ich das nicht. Ich gebe meistens einen großen Vorschuss an Vertrauen.

Wie sieht Ihre Zukunft auf Mallorca aus?

Meine Tätigkeit wird sich nach und nach verlagern. Ich werde weniger in der Unternehmenssteuerung zu tun haben und dafür ausgewählte Kunden mit Käufermandat persönlich bedienen. Das gibt mir die Flexibilität, beruflich „am Ball“ zu bleiben sowie Mallorca zu genießen und Freiraum für Reisen und private Interessen zu haben. Die 25 Jahre haben Mallorca zu meiner Heimat gemacht; ich fühle mich sehr mit der Insel verbunden und auch von den Einheimischen geschätzt und respektiert.

Was würden Sie anderen raten, die den Umzug nach Mallorca erwägen?

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Just do it! Bleiben Sie positiv, lernbereit, anpassungsfähig und offen. Spanisch lernen ist wichtig. Vieles funktioniert hier anders, deshalb ist es nicht unbedingt schlecht. Mit der richtigen Einstellung und Dankbarkeit, auf dieser wundervollen Insel leben zu dürfen, wird es eine große Bereicherung an Erfahrungen sein.

Informationen Anke Köhler CCC Real Estate Via Mallorca, 28, Cala Ratjada Tel.: 971-56 61 78 ccc-real-estate.com

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