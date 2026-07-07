Nach Sparkassen-Eklat: Hotelverband wirbt am Flughafen an gleicher Stelle für respektvollen Tourismus

Mallorcas Hoteliers haben am Dienstag (7.7.) eine Kampagne gestartet, mit der sie Urlauber auf der Insel willkommen heißen wollen. Am Flughafen Palma wurde dazu ein großes Banner mit der Aufschrift „Thanks for Visiting Mallorca“ angebracht. Mit der Aktion will der Hotelverband FEHM Botschaften entgegenwirken, die die Tourismusbranche der Insel infrage stellen.

Der Flughafen sei bewusst als Standort gewählt worden, da ein Großteil der Mallorca-Urlauber über den Inselairport Son Sant Joan ankomme. Das Plakat ist Teil einer Kampagne, die bereits am 10. Juni mit Werbeanzeigen an verschiedenen Punkten der Insel begonnen hatte.

Zur zentralen Phase der Saison wurde die Aktion nun um eine weitere Botschaft ergänzt: „This is your holiday. This is our home“ – „Das ist euer Urlaub. Das ist unser Zuhause“. Damit wollen die Hoteliers Besucher gleich bei ihrer Ankunft zu Respekt gegenüber Umwelt und Einwohnern sowie zu einem verantwortungsvollen Miteinander aufrufen. Das Banner am Flughafen ist 39 Meter breit und 15 Meter hoch. Es soll deutlich machen, dass Mallorca für Millionen Menschen Urlaubsziel ist, zugleich aber auch das Zuhause derjenigen, die auf der Insel leben und arbeiten.

Im vergangenen Jahr hatten die Hoteliers noch auf der ganzen Insel mit dem Spruch "Tourist Go Home Happy" geworben.

An gleicher Stelle von polemischer Sparkassenwerbung

Die Aktion reiht sich in weitere Initiativen ein, die derzeit in den sozialen Netzwerken laufen. Dazu gehört die Kampagne „Turismo que suma“ (Tourismus, der Mehrwert schafft) vom Branchenverband Exceltur, in der Menschen zu Wort kommen, die in unterschiedlichen Bereichen mallorquinischer Hotelunternehmen arbeiten.

Der Standort des neuen Banners dürfte einigen bekannt vorkommen. Erst kürzlich hatte dort eine Werbung der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe für Aufsehen gesorgt. Auf dem Plakat für das Bezahlsystem Wero stand der Satz: "Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen." Sowohl die Anspielung auf den Las-Vegas-Spruch als auch der Begriff "Malle" wurden auf der Insel vielfach als respektlos empfunden. Nach heftiger Kritik kündigte die Sparkassen-Finanzgruppe an, das Banner am Flughafen zurückzuziehen, und entschuldigte sich. Auch die Balearen-Regierung hatte die Entfernung gefordert.