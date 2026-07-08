Mallorca empfängt 100.000 deutsche Urlauber mehr als im Vorjahr

Mallorcas Hotellerie hat in den ersten Monaten der Saison deutlich mehr Gäste aus Deutschland empfangen. Von Januar bis Mai kamen 100.000 deutsche Urlauber mehr auf die Insel als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das geht aus einer Studie der Beratungsagentur PWC hervor, die an diesem Dienstag vorgestellt wurde. Deutschland ist damit wieder der wichtigste Markt für die Branche.

Die Studie zeigt, dass der Tourismussektor auf Mallorca mit stabilen Erwartungen in die Saison geht. Die Hoteliers rechnen nicht nur in den Sommermonaten mit hohen Belegungszahlen. Auch die gesamte Saison entwickelt sich nach Angaben der Branche stark.

PWC hat für die Analyse mehrere Faktoren berücksichtigt. Steigt die Beschäftigung in den Herkunftsländern der Urlauber, kommen demnach mehr Besucher nach Mallorca. Gleichzeitig kann der gestiegene Euribor, also der Referenzzins für viele Kredite in der Eurozone, Familien finanziell stärker belasten. Das kann ihre Ausgaben im Urlaub begrenzen.

Mehr belegte Zimmer seit Jahresbeginn

Ein wichtiger Faktor ist laut Studie auch der Konflikt im Nahen Osten. Er hat die Kosten der Unternehmen erhöht und zugleich die Kaufkraft vieler Urlauber geschwächt. Dennoch steigt die Auslastung der Hotels weiter. Die Zahl der Gäste nahm um rund ein Prozent zu. Die Branche wertet das als positives Ergebnis, weil die Belegungszahlen in den vergangenen Jahren bereits hoch waren.

Der Anstieg zeigt sich laut PWC seit Jahresbeginn. Besonders stark fielen die Zuwächse im Januar und Februar aus. In diesen Monaten lagen sie bei fast 40 Prozent. Im Juni stieg die Zahl der belegten Zimmer um mehr als zehn Prozent. Das galt nicht nur für Mallorca, sondern auch für die übrigen Balearen.

Die Analysten stellen außerdem fest, dass sich das Verhalten der Gäste verändert. Urlauber informieren sich zunehmend mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz über Reiseziele und Hotels. Die klassische Suche über Google verliert dadurch an Bedeutung. Nach dem Aufenthalt bewerten die Besucher ihre Ferien auf Mallorca weiterhin positiv. Das gilt sowohl für den Preis als auch für die Qualität des Reiseziels.

Mehr Flüge aus Deutschland nach Mallorca

Das Interesse europäischer Reisender an Spanien und speziell an Mallorca bleibt laut Bericht stabil. Zugleich interessieren sich immer mehr Gäste aus Nordamerika für die Insel. Die Daten deuten nach Einschätzung der Studie darauf hin, dass der Sommer die Wachstumsperspektiven der vergangenen Saisons fortsetzt.

Auch die Zahl der Flugverbindungen spricht für diese Entwicklung. Forderungen nach Maßnahmen zur Begrenzung der Touristenzahlen stehen einer weiter steigenden Zahl von Flügen gegenüber. In diesem Jahr wurden 28.295 Flugbewegungen aus wichtigen nationalen und internationalen Märkten registriert. Besonders stark wächst der Flugverkehr aus Deutschland. Die Zahl der Landungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent.

Der Hotelverband betont, dass die Wettbewerbsfähigkeit Mallorcas nicht nur von äußeren Faktoren abhänge. Sie beruhe auch auf Investitionen der Unternehmer, auf Professionalisierung, Qualitätssteigerung und der Fähigkeit, das Angebot an eine anspruchsvollere Nachfrage anzupassen.

Der Präsident der Hoteliers, Javier Vich, sagte, gerade in einer Zeit, in der der Tourismus im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte stehe, seien objektive Informationen besonders wichtig. Mallorca bleibe eines der stärksten und wettbewerbsfähigsten Reiseziele im Mittelmeer. Diese Position sei kein Zufall, sondern das Ergebnis von Jahrzehnten unternehmerischer Investitionen, Modernisierung, Innovation und des Engagements vieler Unternehmer und Beschäftigter.

Immer mehr Hotels öffnen früher

Nach Angaben des Hotelverbands verlängert sich auch die Saison weiter. Deshalb bleiben mehr Hotels geöffnet. Rund 20 Prozent der Bettenkapazität sind das ganze Jahr über verfügbar. Im April waren bereits 90 Prozent der Hotels in Betrieb. Aus Sicht der Hoteliers zeigt das, dass der Tourismus auf Mallorca schon im ersten Quartal beginnt und sich stärker über das Jahr verteilt.

Die Branche zeigt sich zufrieden mit der Zahl der Ankünfte und mit den Ausgaben der Gäste. Bis Mai empfingen die Balearen mehr als 4,3 Millionen internationale Touristen. Das waren 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Ausgaben lagen bei mehr als 5,2 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 4,7 Prozent. Allein im Mai stiegen die Ausgaben der Urlauber um 9,2 Prozent. Damit wuchsen sie stärker als die Zahl der Ankünfte.

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