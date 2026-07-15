Immobilienbüros auf Mallorca beschmiert: Guardia Civil nimmt zwei Frauen fest

Die Guardia Civil hat am Mittwoch (15.7.) zwei Frauen in Pont d'Inca (Gemeinde Marratxí) festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, am 31. Mai fünf Filialen von Immobilienagenturen in Santa Maria del Camí mit Graffiti verunstaltet zu haben. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Auf Mallorca kommt es seit Jahren immer wieder zu derartigen Aktionen. Neben Immobilienagenturen richten sich die Graffiti- oder Farbattacken auch vereinzelt gegen touristische Betriebe oder Geschäfte, die von Einwanderern aus nord- und mitteleuropäischen Ländern betrieben werden. Auch Mietwagen und sogar Wohnhäuser sind bereits Gegenstand der Proteste geworden.

Aufruf zu Aktionen

Möglicherweise könnten sich solche Vorfälle in den kommenden Tagen häufen. Anfang Juli hatte die Bürgerplattform "Menys Turisme, Més Vida" ein „Handbuch für Aktionen gegen die Touristifizierung“ veröffentlicht und in den sozialen Netzwerken verbreitet. Dieses regt die Bevölkerung zu Aktionen gegen Ziele wie Ferienwohnungen, Immobilienbüros oder Geschäfte an, die für Gentrifizierung verantwortlich gemacht werden.

Ein Graffiti auf einem Immobilienbüro. / Abini

Zu den vorgeschlagenen Aktionen gehören das Besprühen der Fassaden der betroffenen Betriebe, das Blockieren von Schlössern von Airbnb-Wohnungen durch Silikon oder das Anbringen von Plakaten für die Demonstration. Das Dokument ruft zudem dazu auf, die Aktionen zu filmen und die Aufnahmen über die sozialen Netzwerke zu verbreiten. Der Text schließt mit einer Erklärung, in der das Kollektiv festhält: „Wir rechtfertigen und verteidigen gewaltfreie direkte Aktionen gegen ein System, das uns erdrückt.“ Eine Anwaltskanzlei aus Palma stellte am Tag nach der Veröffentlichung Strafanzeige gegen die Bürgerinitiative.

Demo am 26. Juli

Der Aufruf steht im Zusammenhang mit dem Aufruf zur Demonstration am 26. Juli, bei der in Palma gegen die negativen Folgen des Tourismusmodells der Insel protestiert werden soll. Die Demonstration startet um 19 Uhr auf der Plaça d’Espanya unter dem Motto „Mallorca al límit!“ („Mallorca am Limit!“). Bereits in den vergangenen Jahren hatte "Menys turisme, més vida" zu Demonstrationen gegen die Folgen des Massentourismus aufgerufen. Während die Beteiligung 2025 eher schwach ausfiel, gelang es den Veranstaltern im Juli 2024 Zentausende Menschen auf die Straße zu locken. Die Veranstalter sprachen damals von 50.000 Teilnehmern, die Polizei von 20.000.