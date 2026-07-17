Glamour, Gourmet und Ana Ivanović: So war die Sommerparty der Schörghuber-Gruppe in Son Vida

Rund 300 Gäste, darunter der ehemalige Tennisprofi Ana Ivanović, feierten Donnerstagnacht (16.7.) auf der Sommerparty der Schörghuber-Gruppe im Hotel Son Vida in Palma. Die Veranstaltung markiert traditionell den Auftakt der sommerlichen Eventsaison auf Mallorca. Gastgeberin Alexandra Schörghuber und ihr Sohn Florian, CEO der Gruppe empfingen bei der 34. Auflage der Veranstaltung die Gäste am Eingang des Hotels, darunter auch die erwähnte Ivanović. Die 38-Jährige frühere Nummer eins der Weltrangliste lebt auch nach der Trennung vom ehemaligen Fußballer Bastian Schweinsteiger in der Urbanisation Son Vida. Weitere Besucher waren zum Beispiel Palmas Bürgermeister Jaime Martínez und Tourismusminister Jaume Bauzá.

Verbindung zum Showclub auf Ibiza

Den musikalischen Höhepunkt des Abends setzte Sängerin Sally Artigas vom Showclub Lío Ibiza. Der Verweis auf die Eventlocation auf der Nachbarinsel Mallorcas kam nicht von ungefähr, zumal die Gruppe Arabella Hospitality, zu der Son Vida gehört, gemeinsam mit dem Hotel Corso die Leitung von Lío Ibiza übernommen hat. Das Corso selbst wird seit April 2026 von Arabella Hospitality España betrieben.

Der Auftritt begann bei Einbruch der Dunkelheit auf der Hauptterrasse des Fünf-Sterne-Hotels. Zuvor zeigte die Unternehmensgruppe ein Video über die Frage, was das gute Leben ist und sein kann. Gastgeberin Alexandra Schörghuber griff das Thema anschließend auf. Die gute vida könne „Gesundheit, Familie, Freunde, Reisen, Momente der Ruhe“ bedeuten. „Vielleicht ist das der Reichtum des guten Lebens: dass jeder es anders lebt“, sagte sie.

Musik und Menü auf der Hotelterrasse

Der Abend ging mit Gitarrenmusik und dem Trio Le Kartoon von Ana Music weiter. Dazu wurde das Abendessen serviert. Die Gerichte stammten aus dem Degustationsmenü des Hotelrestaurants Es Balcó, das Küchenchef David Méndez leitet.

Aufgetragen wurden unter anderem traditionelles Spanferkel (porcella) vom schwarzes mallorquinisches Schwein (porc negre), Zackenbarsch, Dentón mit Salicornia, Kalbsbries und Rotbarben. Die Canapés kamen vom Restaurant des Golfplatzes Son Quint. Für das Dessert war das St. Regis Mardavall zuständig. Auch diese kulinarische Zusammenarbeit stand unter dem Motto des guten Lebens.

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