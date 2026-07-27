Thomas Fitzner / Johannes Krayer / Redaktion DM

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Vom friedlichen Protest bis zur Attacke auf einen Journalisten: So ist die Demo gegen den Massentourismus auf Mallorca eskaliert

Rund 70.000 Menschen haben – laut Veranstalter – am Sonntagabend (26.7.) in Palma an einer Demo gegen die negativen Folgen des Massentourismus auf Mallorca teilgenommen. Während ein Großteil des Protests friedlich verlief, kam es gegen Ende zu Auseinandersetzungen zwischen der Nationalpolizei und einer kleinen Gruppe an Demonstranten. Dabei wurde unter anderem auch ein Pressefotograf von einem Polizisten attackiert. Die Vorfälle haben auf der Insel zu Diskussionen über das harte Vorgehen der Beamten geführt. In diesem Video zeigen wir, wie die Emotionen im Laufe es Abends hochgekocht sind.