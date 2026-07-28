Bloß kein Sonnenfinsternis-Hype: Mallorca will Urlauber auf den Hotelterrassen halten

Die Balearen-Regierung will die totale Sonnenfinsternis am 12. August nicht touristisch bewerben. Es werde weder Werbemaßnahmen noch Anreize geben, die einen zusätzlichen Besucherandrang auslösen könnten, erklärte Tourismusminister Jaume Bauzà am Dienstag (28.9.) nach einem Treffen mit Vertretern der Tourismusbranche. Die Regierung sei sich der begrenzten Aufnahmekapazität der Inseln bewusst. Oberste Priorität hätten Sicherheit, Prävention und öffentliche Ordnung. Ziel sei es, Urlauber, die ihre Reise bereits geplant haben, möglichst klar zu informieren und zugleich die Mobilität und Ruhe der Einwohner zu schützen. An dem Treffen nahmen Vertreter der Beherbergungsbranche, von Reisebüros, Mietwagenfirmen und Gastronomiebetrieben teil.

Mit diesem deutschsprachigen Flyer informiert die Balearen-Regierung die Urlauber. / CAIB

Pablo Gárriz, Generaldirektor der balearischen Notfallbehörde, versicherte, dass Arbeitnehmer ihre Arbeitsplätze mit ihren gewohnten Verkehrsmitteln erreichen könnten. Wer mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs sei, müsse jedoch einen Parkplatz sichergestellt haben. Auch bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln müsse mit Staus gerechnet werden. Ein Teil der Informationskampagne ist bereits angelaufen. An Mietwagenfirmen wurden 9.000 Broschüren in deutscher, englischer, französischer und spanischer Sprache verteilt. Weitere 5.000 Broschüren und 1.000 Plakate gingen an die Touristeninformationen auf den vier Inseln.

Urlauber sollen auf der Hotelterrasse schauen

Hotels und touristisch vermietete Ferienunterkünfte wurden gebeten, ihre Gäste dazu anzuregen, die Sonnenfinsternis von den eigenen Anlagen oder Terrassen aus zu beobachten. Damit sollen unnötige Fahrten und zusätzliche Belastungen für das Straßennetz sowie für empfindliche Naturräume vermieden werden. Die offiziellen Informationen wurden außerdem an Konsulate, Regionalvereinigungen und Migrantenverbände weitergeleitet.

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