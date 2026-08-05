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Kein zusätzlicher Urlauber-Ansturm zur Sonnenfinsternis: Mallorca ist ohnehin fast ausgebucht

Nach Angaben der Vizeregierungschefin sind keine außergewöhnlichen Anstiege bei Touristen oder Flügen zur Sonnenfinsternis zu erwarten.

Auch die Kinder freuen sich auf die Sonnenfinsternis auf Mallorca.

Auch die Kinder freuen sich auf die Sonnenfinsternis auf Mallorca. / AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

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Redaktion MZ

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Die Balearen-Regierung rechnet wegen der totalen Sonnenfinsternis am 12. August nicht mit einem außergewöhnlichen zusätzlichen Besucherandrang auf Mallorca. Nach Angaben von Vizeministerpräsidentin Antònia Maria Estarellas liegen weder aus der Tourismusbranche noch vom Flughafen Hinweise darauf vor, dass deutlich mehr Menschen als an einem gewöhnlichen Augusttag auf die Insel kommen werden.

Die touristischen Betriebe seien zu rund 98 Prozent ausgelastet. Damit bewege sich die Belegung praktisch auf dem gleichen Niveau wie im vergangenen Jahr. Zwar hätten einige Reisende ihren Aufenthalt bereits vor zwei oder drei Jahren gezielt wegen der Sonnenfinsternis gebucht. Eine darüber hinausgehende außergewöhnliche Nachfrage lasse sich aus den vorliegenden Zahlen jedoch nicht ablesen.

Antònia Maria Estarellas.

Antònia Maria Estarellas. / Guillem Bosch

Nicht mehr Flüge als an anderen Tagen

Auch am Flughafen werde nicht mit mehr Flügen gerechnet als an anderen Tagen im August. Das Einsatzkonzept der Regierung beruhe deshalb auf einem Szenario, das dem vergangenen Sommer ähnele, als auf Mallorca bereits ein maximales Besucheraufkommen herrschte.

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Zusätzliche Belastungen sind dennoch nicht ausgeschlossen. Der öffentliche Nahverkehr ist nach Angaben der Vizeministerpräsidentin mit den üblichen Verstärkungen für die Sommersaison bereits nahezu vollständig ausgelastet. Eine deutliche Ausweitung des Angebots sei deshalb nur schwer möglich.

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