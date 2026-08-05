Sóller und die Tourismus-Demo: Wie bekommt man Tausende Protestierende an einen Ort, der ohnehin schon überlaufen ist?

Am Samstag (8.8.) steht die zweite große Demonstration gegen die negativen Folgen des Massentourismus auf Mallorca an. Die Plattform Menys Turisme, Més Vida (Weniger Tourismus, mehr Leben) und die Jugendbewegung Moviment Jove rufen zum Protest in Sóller auf, das in den vergangenen Jahren wie kaum ein Dorf auf der Insel von Urlaubermassen eingenommen wurde. Das große Problem: Wie bekommt man an einem Samstagvormittag Anfang August potenziell tausende Protestwillige in ein Dorf, das ohnehin in der Urlaubssaison heillos überlaufen ist? Und das auch noch am Markttag?

Die Organisatoren stellen zwei Möglichkeiten in Aussicht. Zum einen einen Busservice, dessen Fahrkarten über die sozialen Netzwerke gebucht werden können, sowie die Bildung von Fahrgemeinschaften. Zum anderen werden Teilnehmer, die mit dem Auto anreisen wollen, dazu aufgefordert, das Fahrzeug mit Familienmitgliedern, Freunden oder anderen Demonstrationsteilnehmern zu teilen. „Jedes Auto weniger ist ein lebenswerterer Ort“, heißt es in einem Aufruf auf Social Media. Für Teilnehmer, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, wurde zudem eine Karte mit verschiedenen Parkmöglichkeiten veröffentlicht. Die Veranstalter empfehlen außerdem die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

Außenbereiche der Bars und Restaurants einnehmen

Die Organisatoren rufen zudem dazu auf, frühzeitig nach Sóller zu kommen und die Außenbereiche der Gastronomiebetriebe einzunehmen. Ob dies möglich sein wird, ist allerdings noch offen. Bei einer technischen Besprechung mit Vertretern der Guardia Civil und der Regierungsdelegation soll in dieser Woche das Sicherheitskonzept für die Demonstration im Zentrum des Dorfes festgelegt werden.

Dabei soll auch entschieden werden, ob die Terrassen der Lokale auf der Plaça de la Constitució bestehen bleiben dürfen oder abgebaut werden müssen. Vertreter der betroffenen Betriebe ziehen eine Schließung am Samstagvormittag während der Demonstration in Betracht, falls sie ihre Terrassen nicht aufstellen dürfen.

Die Demo startet am 8. August um 10 Uhr an der Plaça dels Estiradors. Sie soll über den Carrer de Santa Teresa und den Carrer de sa Lluna führen und an der Plaça de la Constitució enden.

Abonnieren, um zu lesen