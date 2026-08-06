Zur Fiesta und Siesta: auf Mallorca bezahlen wie Zuhause

Frühstück in Palma, Spezialitäten auf dem Wochenmarkt oder Tapas in Sóller: Wer auf Mallorca ist, möchte die Zeit genießen. Für viele deutsche Urlauberinnen und Urlauber oder Zugezogene ist die girocard deshalb immer im Gepäck – als physische Karte oder digital auf dem Smartphone und der Smartwatch. Die girocard bedeutet für die Reisenden auf Mallorca vor allem eines: Sie können ein vertrautes Zahlungsmittel auch unterwegs nutzen. Wer vor der Reise das Auslandslimit prüft und die Akzeptanzlogos auf Karte und Terminal kennt, ist gut vorbereitet. Und wenn mallorquinische Unternehmen die girocard direkt akzeptieren, profitieren beide Seiten – Gäste von einem einfachen Bezahlvorgang und Geschäfte von einer sicheren, kosteneffizienten Zahlungslösung.

Frische Ware, vertrautes Bezahlen: Die deutsche girocard ist auf Mallorcas Märkten ein praktischer Begleiter. / girocard/Studio Voltaire

Die vertraute Karte auf der Insel

Auf Mallorca können Reisende unkompliziert mit ihrer girocard bezahlen und Geld abheben. Immer mehr Unternehmen akzeptieren Zahlungen im girocard-System auf diesem Weg, weil die Kostenstruktur für sie attraktiv ist. Ob die deutsche Debitkarte akzeptiert wird, erkennen Kundinnen und Kunden zum Beispiel am girocard-Logo am Terminal oder Tresen. Viele girocards tragen zusätzlich ein weiteres Akzeptanzlogo eines internationalen Zahlungsanbieters. Dieses sogenannte Co-Badge ermöglicht Zahlungen und Bargeldabhebungen, wenn das girocard-System vor Ort nicht unterstützt wird.

Die girocard bietet somit eine bequeme Möglichkeit, auf Mallorca zu bezahlen – direkt im girocard-System oder über das Co-Badge auf der Karte. Kontaktlos genügt es meist, die Karte kurz an das Terminal zu halten. Eine PIN-Eingabe ist in der Regel erst ab 50 Euro nötig. Wer eine digitale girocard nutzt, bezahlt ebenso einfach mit Smartphone oder Smartwatch. Hier wird die Zahlung am eigenen Gerät freigegeben – zum Beispiel über Gesichtserkennung, die Geräte-PIN oder den Fingerabdruck.

Gemütliche Gassen, entspanntes Bezahlen: Für Unternehmen mit deutscher Kundschaft kann die girocard-Akzeptanz ein echter Vorteil sein. / iStock/Neme Jimenez

Gut vorbereitet auf die Insel

Ein paar Vorbereitungen sorgen dafür, dass beim Bezahlen im Ausland möglichst wenig schiefgeht:

· Auslandslimit prüfen: Informieren Sie sich vor der Reise bei Ihrer Bank oder Sparkasse, ob für Ihre girocard ein Auslandslimit gilt. Falls nötig, können Sie es rechtzeitig anpassen lassen.

· Kosten vorher klären: Die Entgelte für Zahlungen und Bargeldabhebungen können je nach Institut unterschiedlich ausfallen. Fragen Sie deshalb vor Reisebeginn bei Ihrer Bank oder Sparkasse nach.

· Eine Alternative mitnehmen: Führen Sie zusätzlich eine weitere Bezahlkarte und eine kleine Bargeldreserve mit. So bleiben Sie handlungsfähig, falls eine Karte verloren geht, beschädigt wird oder ein Unternehmen keine Kartenzahlung anbietet.

· Wichtige Dokumente sichern: Bewahren Sie Kopien von Reisepass, Flugtickets und Krankenversicherung getrennt von den Originalen auf. Das erleichtert die Organisation, falls Unterlagen verloren gehen.

· Karte sofort sperren: Bei Verlust oder Diebstahl sollten Sie die Karte unverzüglich über den Sperr-Notruf 116 116 sperren lassen.

Beim Einkauf auf dem Markt genügt mit der digitalen girocard ein kurzes Vorhalten von Smartphone oder Smartwatch am Terminal. / girocard/Studio Voltaire

Wenn Bezahlen für beide Seiten einfacher wird

Die wachsende Auslandsakzeptanz ist besonders für lokale Unternehmen auf Mallorca interessant und sie können davon profitieren. Dazu zählen Restaurants, Cafés, Boutiquen, Hotels, Dienstleistungsbetriebe und weitere Unternehmen im Tourismus. Die girocard ist das günstigste bargeldlose Kartenzahlverfahren mit Zahlungsgarantie. Die Entgelte für den Handel fallen in der Regel deutlich niedriger aus als bei internationalen Bezahlsystemen.

Für Unternehmen mit deutscher Kundschaft kann es sich daher lohnen, die eigene Akzeptanz zu prüfen. Dabei kommt es auf einen wichtigen Unterschied an: Akzeptiert ein Geschäft internationale Debit- oder Kreditkartenverfahren, können Kundinnen und Kunden ihre girocard häufig über das entsprechende Co-Badge nutzen. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass Transaktionen direkt im girocard-System verarbeitet werden. Unternehmen sollten deshalb bei ihrem Netzbetreiber nachfragen, ob diese Möglichkeit besteht. So können sie die Vorteile der girocard gezielt nutzen.

Wer die girocard direkt akzeptiert, bietet deutschen Gästen einen vertrauten Zahlungsweg. Das kann den Bezahlvorgang an der Ladenkasse beschleunigen und den Umgang mit Bargeld reduzieren. Gerade für kleinere Geschäfte ist das praktisch: Kontaktlose Transaktionen dauern ohne PIN-Eingabe nur einige Sekunden. Jede Zahlung wird elektronisch erfasst. Das schafft Transparenz und kann die Abrechnung erleichtern.

Der Akzeptanzaufkleber zeigt: Hier können Kundinnen und Kunden direkt im girocard-System bezahlen. / girocard/Alex Habermehl

Sicherheit, die Vertrauen schafft

Das Bezahlen mit der girocard ist nicht nur einfach und günstig, es entspricht auch den hohen Sicherheitsstandards der Deutschen Kreditwirtschaft. Dabei gelten die europäischen Datenschutzrichtlinien. Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt, die PIN bleibt geschützt. Bislang ist kein Schadensfall mit manipulierten oder gefälschten girocards bekannt. Das Bezahlen mit der digitalen girocard auf dem Smartphone oder der Smartwatch ist dabei genauso sicher wie mit der physischen Karte.

Das Bezahlsystem „made in Germany“

In Deutschland ist die girocard weit verbreitet: Rund 100 Millionen girocards sind im Umlauf – 97 Prozent der Bevölkerung besitzen mindestens eine Karte. Viele kennen die Bezahlkarte noch unter ihrer früheren Bezeichnung „ec-Karte“. Seit 2007 heißt das Zahlungssystem girocard. Sie ist die Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen und die meistgenutzte bargeldlose Bezahlmethode in Deutschland. Als eigenständiges Zahlungssystem der deutschen Kreditwirtschaft ist die girocard das einzige Bezahlsystem „made in Germany“.