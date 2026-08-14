60 Prozent weniger Umsatz: Sonnenfinsternis wird für Palmas Gastronomen zum Minusgeschäft

Die Sonnenfinsternis hat am Mittwochabend (12.8.) nicht nur den Himmel über Mallorca verdunkelt, sondern auch in der Gastronomie im Zentrum von Palma deutliche Spuren hinterlassen. Während sich Tausende Menschen auf den Weg zu Stränden, Aussichtspunkten und anderen Beobachtungsorten machten, leerten sich die Straßen der Innenstadt spürbar.

Besonders betroffen war nach Angaben des Gastronomieverbands Restauración CAEB Mallorca die Altstadt. „Das Naturschauspiel war überwältigend, aber das Zentrum von Palma war leer“, sagt Verbandspräsident Juanmi Ferrer. Die Umsätze seien dort im Vergleich zu einem normalen Tag um 60 Prozent eingebrochen.

Deutlich weniger los als sonst

Über mehrere Stunden war in einer der sonst belebtesten Gegenden der Stadt deutlich weniger los als an einem gewöhnlichen Augustabend. Geschäfte schlossen früher, weniger Menschen waren unterwegs und auch die Restaurants verzeichneten ungewöhnlich wenig Betrieb. Viele Einheimische und Urlauber hatten sich auf die Suche nach einem geeigneten Platz gemacht, um die Sonnenfinsternis zu verfolgen.

Brigitte Rohm

Anders fiel die Bilanz an der Playa de Palma aus. Dort zog das Geschäft nach dem Ende der Totalität wieder an. Zahlreiche Gäste kehrten in die Restaurants zurück oder kamen neu hinzu. Laut Ferrer glich dieser Andrang einen Großteil der schwächeren Stunden zuvor aus.

Keine höheren Umsätze

Viele Gäste hatten bereits vor der Sonnenfinsternis an den Tischen gesessen, diese während der entscheidenden Minuten jedoch verlassen, um das Ereignis am Strand zu beobachten. Anschließend setzten sie ihr Abendessen fort. Weil die Tische dadurch länger belegt blieben, konnten einige Betriebe allerdings keine höheren Umsätze als an einem gewöhnlichen Mittwoch im August erzielen.

Guardia Civil

Auch die Begeisterung über die Sonnenfinsternis führte nach Angaben des Verbands nicht dazu, dass die Gäste mehr Geld ausgaben. Das Ereignis sei für viele vor allem ein besonderes Erlebnis gewesen, das sich nicht zwangsläufig in höheren Rechnungen niedergeschlagen habe.

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