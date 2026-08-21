Investitionen von 560 Millionen Euro: Zu diesem Termin sollen die massiven Umbauarbeiten am Flughafen Mallorca beendet sein

Ein Ende ist absehbar: Die seit Oktober 2022 laufenden Umbauarbeiten am Flughafen Mallorca sollen im Februar 2027 endgültig abgeschlossen sein. Das bestätigte Flughafenchef Tomás Melgar dem "Diario de Mallorca".

Insgesamt werden 560 Millionen Euro investiert. Damit wurde unter anderem das Terminalgebäude erweitert, ebenso die Module A und D, die fünf beziehungsweise drei zusätzliche Fluggastbrücken erhalten.

Auch der Außenbereich der Ankunftsebene wurde neu geordnet: mit einem zentralen Busbahnhof, erhöhten Fußgängerbrücken zwischen Parkhaus und Terminal sowie einem eigenen Gebäude für Mietwagen mit separater Zu- und Ausfahrt.

Weiterhin lange Wege ins Terminal C

Im Terminal wurden außerdem die Check-in-Bereiche mit den neuen Sicherheitskontrollen verbunden. Dort stehen nun 40 Kontrollspuren für Gepäck sowie 20 Sicherheitsschleusen mit moderner Technik zur Verfügung.

Die frühere Sicherheitszone im vierten Stock gehört heute bereits zum abgetrennten Abflugbereich; zugleich wurde die Einkaufszone umfassend erneuert. Die Wege zu den Modulen A, D und B wurden verkürzt, nicht jedoch zum internationalen Modul C, wo ankommende Passagiere weiterhin vergleichsweise lange Fußwege zurücklegen müssen.

Mehr Platz für Busse

Noch nicht fertig ist unter anderem der zentrale Verbindungskern zwischen den Etagen. Über Aufzüge, Rolltreppen und Treppen sollen Passagiere künftig direkt zwischen Abflug- und Ankunftsebene wechseln können. Die Arbeiten sollten ursprünglich im Sommer abgeschlossen sein, verzögern sich wegen notwendiger statischer Verstärkungen aber bis September.

Neue Rolltreppen führen ins Parkhaus. / Miguel Vicens

Nach Ende der Hauptsaison soll außerdem der Außenbereich der Ankunftsebene endgültig asphaltiert werden. Dort wurden bereits die Buszone vergrößert, der Taxistand verlegt und neue Stellplätze für VTC-Fahrzeuge und Kleinbusse ausgewiesen.

Neue Fluggastbrücken

Das wichtigste noch ausstehende Projekt ist laut Melgar die Fertigstellung des Moduls A für Flüge von und in Länder außerhalb des Schengen-Raums. Nach dem Abriss des ehemaligen Verwaltungsgebäudes Aena II wird der frei gewordene Platz für die Erweiterung genutzt.

Drei neue Fluggastbrücken sind bereits in Betrieb, zwei weitere sollen bis Februar hinzukommen. Dann wird Modul A insgesamt 13 direkte Boarding-Positionen bieten, was den Komfort für Passagiere erhöhen und den Busverkehr auf dem Vorfeld reduzieren soll.

Mehr Gastroangebote

Auch die frühere Terrasse des Terminals wird noch dauerhaft in den kommerziellen Bereich integriert. Sie ist bereits geöffnet und kann von Reisenden genutzt werden; vorläufig stehen dort Foodtrucks mit Bar- und Cafeteria-Angebot. Zur nächsten Saison sollen feste Gastronomiebetriebe folgen.

Neu ist zudem ein Parkleitsystem im Parkhaus mit rund 3.000 Kurzzeitstellplätzen. Rote und grüne LED-Anzeigen zeigen dort an, welche Parkplätze belegt und welche frei sind.

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