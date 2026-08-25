Piema-Fabrik wird abgerissen: Mallorca verliert ein weiteres Industriewahrzeichen

Mallorca verliert eines seiner bekanntesten Industriewahrzeichen: Seit dieser Woche werden die Anlagen der traditionsreichen Futtermittelfabrik Piema im Gewerbegebiet Son Castelló in Palma abgebaut. Auf dem Gelände sollen Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zufolge neue Industriehallen entstehen, die entweder vermietet oder verkauft werden.

Der Abbau der Piema-Fabrik erfolgt, nachdem das Bauunternehmen Matías Arrom Bibiloni (MAB) mit Sitz in Binissalem die Anlagen im Jahr 2025 für rund elf Millionen Euro gekauft hatte. Der Verkauf der Fabrik hatte bei Vertretern des Primärsektors Besorgnis ausgelöst, da Piema traditionell eine wichtige Rolle in der Getreidewirtschaft der Insel spielte. Das balearische Landwirtschaftsministerium hatte damals betont, das Unternehmen erfülle „eine wesentliche Funktion innerhalb der Wertschöpfungskette der Viehwirtschaft“.

Bedeutungsverlust der Industrie

Der Abriss der historischen Anlage, in der knapp sechs Jahrzehnte lang Tierfutter hergestellt wurde, steht stellvertretend für den Bedeutungsverlust der Industrie auf den Balearen. Zur Wirtschaftsleistung der vier Inseln trägt die Branche nach Angaben des balearischen Wirtschaftsministeriums nur noch 5,5 Prozent bei. Auch in den Gewerbegebieten macht sich diese Entwicklung bemerkbar. Der Anteil der Industrie ist dort inzwischen auf 49 Prozent gesunken. Stattdessen breiten sich dort zunehmend andere Angebote aus – von Supermärkten und Restaurants über Fitnessstudios bis hin zu Büros und religiösen Einrichtungen.

Die Abrissarbeiten der Piema-Fabrik sind bereits angelaufen. / Guillem Bosch

Wobei der Abriss der Anlage nicht das Ende von Piema bedeutet. Das Unternehmen verfügt über eine neue Anlage im Gewerbegebiet Son Morro in Palma. Von dort wird der Vertrieb und Verkauf von Futtermitteln sowie abgepackten Rohstoffen weitergeführt.

Das ist Piema

Der Piema-Gründer Antoni Fontanet hatte auf Mallorca ein regelrechtes Wirtschaftsimperium aufgebaut. Der aus Felanitx stammende Unternehmer starb 2021 im Alter von 101 Jahren und war sein gesamtes Berufsleben eng mit der Lebensmittel- und Agrarwirtschaft der Balearen verbunden. Seine Karriere begann mit dem An- und Verkauf von Düngemitteln und Getreide sowie dem Handel mit Tierfutter in Felanitx. Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre eine große Unternehmensgruppe. Zu seinen Unternehmen gehörten neben Piema unter anderem Harinas de Mallorca, Café Rico, Matisa, Productos Fontanet und Auxam. /pss

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