Ihm haben Sie die Touristensteuer zu verdanken: Celestí Alomar ist gestorben

Der frühere balearische Tourismusminister Celestí Alomar ist am Montag (31.8.) gestorben. Der 1949 in Llubí geborene Politiker litt an einer Krankheit, blieb aber bis zuletzt gesellschaftlich und politisch aktiv.

Alomar gehörte der ersten Linksregierung unter Francesc Antich an und war von 1999 bis 2003 Tourismusminister der Balearen. Sein Name ist vor allem mit der Einführung der ersten Touristensteuer auf den Inseln verbunden. Die Abgabe stieß damals auf heftigen Widerstand der Hotelbranche.

Ließ sich nichts gefallen

Berühmt wurde in diesem Zusammenhang der Satz „Man muss den Minister töten“, den der Hotelier Pablo Piñero geäußert hatte. Alomar ließ sich davon nicht beirren und setzte die Steuer durch.

Später erklärte er, die Entscheidung sei nach zahlreichen Studien und langen Überlegungen gefallen. Die damalige Regierung habe dringend Mittel für Bildung und Gesundheit benötigt. „Auf lange Sicht hat uns die Zeit recht gegeben“, sagte Alomar rückblickend. Die konservative PP schaffte die Gebühr zunächst ab, führte später jedoch erneut eine Touristensteuer ein.

2017 vollzog Alomar einen bedeutenden Schritt: Er aus der PSOE aus. Grund dafür waren Pedro Sánchez’ Unterstützung für die Anwendung von Artikel 155 in Katalonien sowie die von ihm kritisierte „autoritäre Entwicklung“ der Regierung von Mariano Rajoy. Die damalige balearische Regierungschefin Francina Armengol unterstützte er weiterhin.

Alomar hatte Geografie und Geschichte in Barcelona studiert. Vor seiner Zeit als Minister leitete er unter anderem das balearische Tourismusinstitut Ibatur und war Generaldirektor für Tourismusordnung. Später arbeitete er als Berater und engagierte sich in verschiedenen gesellschaftlichen Initiativen.

Mit dem Tod von Francesc Antich 2025, Pere Sampol im selben Jahr und nun Celestí Alomar verliert die historische Linke der Balearen innerhalb kurzer Zeit mehrere ihrer prägenden Persönlichkeiten.