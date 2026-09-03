Unterwassermuseum, Schnorchelrouten und ein E-Bike-Netz: Mallorca-Urlauberhochburg Calvià stellt neue Tourismusstrategie vor

Die Strategie ist auf Mallorca nicht neu, aber Calvià will weiter versuchen, die Nebensaison zu stärken und mit attraktiven Angeboten die Urlauber dazu animieren, auch im Frühjahr und Herbst auf die Insel zu kommen. Dafür hat die Gemeinde jetzt einen Maßnahmenkatalog mit 48 Projekten vorgelegt. Vorgesehen sind unter anderem ein Unterwassermuseum, Schnorchelrouten, ein öffentliches E-Bike-Netz, die weitere Umgestaltung der Partymeile Punta Ballena in Magaluf und neue Wohnlösungen für Beschäftigte. Auch eine Bahnverbindung nach Palma bleibt Teil der Strategie.

Der am Donnerstag (3.9.) vorgestellte Tourismusstrategie-Plan für die Jahre 2026 bis 2030 soll den bisherigen und zum Teil bereits vollzogenen Wandel des Ferienorts fortsetzen. Er wurde gemeinsam mit der Beratungsfirma Amundsen und Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft erarbeitet. Ziel ist es, das klassische Sonne-und-Strand-Modell um Angebote aus den Bereichen Sport, Gastronomie, Natur, Kultur, Wellness und Kongresstourismus zu ergänzen und Calvià stärker als ganzjähriges Reiseziel zu positionieren. Der Plan bündelt bereits laufende Projekte und neue Vorhaben für die kommenden fünf Jahre.

Ein ganzes Potpourri an Angeboten

Zu den geplanten Angeboten zählen neben den Schnorchelrouten und dem Unterwassermuseum auch Aktivitäten für Kinder, die Marke „Calvià Wellbeing“, Filmrouten, ein Gastronomieclub, ein Filmfestival, ein fester Standort für Wassersportveranstaltungen und das Programm Galatzó 365. Auch der Sport- und MICE-Tourismus mit Tagungen, Kongressen und Events soll ausgebaut werden.

Ein paar der Zahlen aus einer Gemeinde, die knapp 54.000 Einwohner hat, aber mehr als 61.000 Gästebetten. / Juan Luis Iglesias

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Infrastruktur und öffentlichem Raum. Geplant sind die weitere Umgestaltung von Punta Ballena, Maßnahmen zur Stadterneuerung und Verbesserungen für barrierefreien Tourismus. Zugleich will Calvià Lösungen für die Wohnungsprobleme von Beschäftigten entwickeln, die die Tourismusbranche zunehmend belasten.

Modernere Touristeninformationen

Im Bereich Innovation sind Sensoren an Routen und Parkplätzen, ein öffentliches Netz von Elektrofahrrädern und neue Fachstellen für intelligente Destinationssteuerung, Sport und audiovisuelle Projekte vorgesehen. Auch die Touristeninformationen sollen modernisiert werden. Mithilfe des digitalen Zwillings der Balearen will die Gemeinde Daten zu Mobilität, Ressourcen und Dienstleistungen auswerten.

Calvià plant zudem einen neuen touristischen Auftritt mit überarbeiteter Marke, neuer Website, professionellerem Social-Media-Management und Kampagnen mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit.

Bürgermeister Juan Antonio Amengual stellte die Strategie am Donnerstag im Hotel Bonanza in Illetes vor. An der Veranstaltung nahmen unter anderem Gabriel Escarrer, CEO von Meliá Hotels International, Tourismus-Generaldirektor Miguel Ángel Rosselló und Amundsen-Chef Jordi Llobregat teil.

Amengual betonte, Calvià wolle dem klassischen Badeurlaub keineswegs den Rücken kehren. Sonne und Strand blieben die wichtigsten Attraktionen. Es gebe jedoch erhebliches Potenzial, das Angebot zu verbreitern und mehr Nachfrage in anderen Monaten zu schaffen. Der Bürgermeister verwies zugleich darauf, dass der Tourismus nahezu alle Lebensbereiche der Gemeinde beeinflusse – von Beschäftigung und Städtebau über Umwelt und Mobilität bis hin zu öffentlichen Dienstleistungen und dem Zusammenleben mit den Einwohnern.

Die Promenade von Magaluf ist gerade fertiggestellt worden. / Nele Bendgens

Manche Projekte sind bereits gestartet

In die Ausarbeitung der Strategie flossen seit Februar Ortsbegehungen in Magaluf, Santa Ponça, Peguera und im Inselinneren sowie Gespräche mit Experten und Vertretern von Unternehmen, Beschäftigten und sozialen Gruppen ein.

Ein Teil der Projekte läuft bereits. Dazu gehören Calvià Millora, die Aufwertung des öffentlichen Landguts Galatzó, der archäologische Park Puig de sa Morisca und „Magaluf for All“. Hinzu kommen Umweltmaßnahmen in den Meeresschutzgebieten von Malgrats und El Toro sowie die stärkere Nutzung von aufbereitetem Wasser.

Bojen messen die Wasserqualität

Das Projekt „Calvià Destino Inteligente“ ist nach Angaben der Gemeinde zu 95 Prozent umgesetzt und soll unter anderem Echtzeitdaten zur Auslastung der Strände und zu Verkehrsströmen liefern. Zudem messen 16 intelligente Bojen fortlaufend die Wasserqualität vor der Küste.

Nach Darstellung des Rathauses haben die Maßnahmen der vergangenen Jahre bereits dazu geführt, dass mehr touristische Betriebe länger geöffnet bleiben und Veranstaltungen stärker außerhalb des Sommers stattfinden. Die neue Strategie soll diesen Trend festigen. Die Herausforderung bleibt jedoch, eine längere Saison mit dem Druck auf Wohnraum, Verkehr, öffentliche Dienste und das Zusammenleben mit den Einwohnern in Einklang zu bringen.

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