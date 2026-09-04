Von wegen öko: Wissenschaftler kritisieren die Verwendung der Touristensteuer auf Mallorca

Die Touristensteuer auf den Balearen, die Urlauber pro Übernachtung zahlen müssen, wird nach Einschätzung von Forschern zunehmend für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Insel genutzt - und nicht zum Umweltschutz. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Balearen-Universität und der University of Surrey in Großbritannien. In dem Gemeinschaftsprojekt untersuchten die Wissenschaftler, wie die Einnahmen zwischen 2016 und 2025 verwendet wurden. Ihr Fazit ist kritisch.

Konkret analysierten die Forscher 297 Projekte, die in diesem Zeitraum mit insgesamt 845,8 Millionen Euro aus der Steuer finanziert wurden. Zudem verglichen sie diese mit 357 Vorschlägen von Organisationen der Zivilgesellschaft. Die Studie ist in der Fachzeitschrift „Annals of Tourism Research“ erschienen.

Nach Ansicht der Autoren sollte die Abgabe ursprünglich soziale und ökologische Folgen des Tourismus ausgleichen - ursprünglich wurde sie sogar ecotasa, also Ökosteuer, genannt. Im Laufe der Jahre habe sich die Ausrichtung jedoch in Richtung eines sogenannten „grünen Wachstums“ verschoben. Dabei soll die Tourismuswirtschaft durch Technik, Digitalisierung, erneuerbare Energien und einen effizienteren Umgang mit Ressourcen nachhaltiger werden, ohne die Zahl der Urlauber grundsätzlich infrage zu stellen.

Bürger setzen andere Prioritäten

Die Forscher sehen deutliche Unterschiede zwischen den Prioritäten der Verwaltungen und den Forderungen gesellschaftlicher Organisationen. Öffentliche Gelder flossen demnach zunehmend in Infrastruktur, Digitalisierung und Tourismusförderung. Die Vorschläge aus der Zivilgesellschaft zielten dagegen stärker darauf, das Wachstum des Tourismus zu begrenzen, Einnahmen umzuverteilen und den Umweltschutz auszubauen.

Der Massentourismus hat auch negative Folgen für die Inseln - zum Beispiel viel Verkehr / El Periódico

In den ersten Jahren seien mit den Einnahmen aus der Steuer sowohl Umweltprojekte als auch soziale Maßnahmen finanziert worden. Dazu gehörten auch Vorhaben im Bereich Wohnen. Dieser umverteilende Ansatz habe jedoch nach und nach an Bedeutung verloren, schreiben die Autoren. Seit 2023 habe sich diese Entwicklung verstärkt. Damals seien unter anderem Finanzierungslinien für den öffentlichen Wohnungsbau weggefallen.

Als „grünes Wachstum“ bezeichnen die Forscher einen Ansatz, bei dem die touristische Aktivität weiter zunehmen kann, während ihre Umweltfolgen gleichzeitig sinken sollen. Die Studie warnt allerdings davor, dass dieses Modell den bestehenden Tourismus letztlich weiter stärken könne. Im Mittelpunkt stehe die Wettbewerbsfähigkeit der Branche, während ökologische Grenzen der Inseln und die Verteilung des durch den Tourismus erzeugten Wohlstands weniger berücksichtigt würden.

Forscher fordern andere Verwendung der Einnahmen

Für ihre Untersuchung kombinierten die Wissenschaftler Instrumente der künstlichen Intelligenz mit einer eigenen Überprüfung der Projekte. Sie ordneten die finanzierten Vorhaben danach ein, ob sie eher dem „grünen Wachstum“ oder Ansätzen des „Decrecimiento“ (Schrumpfung) beziehungsweise des Postwachstums entsprachen. Letztere verfolgen das Ziel, den touristischen Druck zu verringern und die wirtschaftliche Aktivität stärker an ökologische Grenzen anzupassen.

Marc Fuster von der Forschungsgruppe Geografías Críticas de la Urbanización, Sostenibilidad y Turistificación (CRIGUST) an der Balearenuni hat die Studie gemeinsam mit Macià Blázquez und Xavier Font verfasst. Nach seinen Worten zeigt die Untersuchung, dass die Sprache der Nachhaltigkeit dazu genutzt werden könne, „Politiken zu legitimieren, die in der Praxis weiterhin das Wachstum des Tourismus fördern“.

Fuster fordert deshalb, die Steuer anders zu verwalten. Sie müsse zu einem tatsächlichen Instrument für soziale und ökologische Gerechtigkeit werden. Die Autoren sprechen sich für eine stärkere Beteiligung gesellschaftlicher Akteure, mehr Umverteilung und Ziele aus, die sich an den ökologischen Grenzen des Territoriums orientieren.

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