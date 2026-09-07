Teurer Sprit: Transportunternehmen auf Mallorca müssen 2027 Preise deutlich anheben

Wird das Leben auf Mallorca wieder deutlich teurer? In der Transportbranche der Insel wächst die Nervosität angesichts der stark gestiegenen Treibstoffpreise. Petra Mut, die Geschäftsführerin des Branchenverbands FEBT, spricht von einer „besorgniserregenden“ Entwicklung.

Gemeinsam mit Verbandspräsident Rafael Roig rechnet sie damit, dass viele Unternehmen ihre Preise 2027 spürbar anheben müssen – auch im touristischen Busverkehr.

Angespannte Lage im Gütertransport

Besonders angespannt ist die Lage im Gütertransport. Zwar erlaubt die bestehende Regelung grundsätzlich Preisaufschläge, wenn die Betriebskosten deutlich steigen. Kleinunternehmer und Selbstständige könnten solche Anpassungen aber nicht immer durchsetzen, weil sie häufig von großen Auftraggebern abhängig seien.

Hinzu kommt nach Angaben der FEBT, dass staatliche Hilfen bislang nicht angekommen sind. Die geplante Rückerstattung von 20 Cent pro Liter LKW-Diesel statt der früheren fünf Cent sei weiterhin blockiert. Auch die von der Balearen-Regierung angekündigten Unterstützungen würden noch bearbeitet und seien bislang nicht ausgezahlt worden. Gleichzeitig seien die Kosten für den Seetransport deutlich gestiegen.

Deshalb gilt im Güterverkehr eine Preiserhöhung im kommenden Jahr inzwischen als kaum vermeidbar.

Auch Reisebusse werden teurer

Ähnlich ist die Situation im touristischen Busverkehr. Die Preise mit den Reiseveranstaltern sind für dieses Jahr bereits fest vereinbart, sodass die Unternehmen kurzfristig kaum reagieren können. Roig zufolge prüfen deshalb praktisch alle Busunternehmen deutliche Tarifsteigerungen für 2027. Wie hoch diese ausfallen werden, sei noch offen.

Die Kostensteigerungen beschränkten sich nicht auf Kraftstoff. Auch andere Betriebsmittel seien teurer geworden. Zusätzlich verteuere die zunehmende technische Komplexität moderner Fahrzeuge Reparaturen erheblich.

Reisebusse auf der Mole an der Kathedrale. / Manu Mielniezuk

Nach Einschätzung der FEBT wird sich diese Entwicklung auch auf Schulausflüge auswirken. Eine Verteuerung sei nur schwer zu vermeiden.

Taxibranche fordert höhere Tarife

Auch die Taxifahrer leiden unter den gestiegenen Energiekosten. Verbandspräsident Biel Moragues verweist darauf, dass Diesel inzwischen teurer sei als Benzin, während Hybridfahrzeuge mit Benzin betrieben würden. Kraftstoff mache bei vielen Taxiunternehmen zwischen 30 und 40 Prozent der Gesamtkosten aus.

Sollte der Staat die Mineralölsteuer senken, würde das der Branche direkt helfen. Eine reine Mehrwertsteueränderung bringe den Unternehmen dagegen kaum Vorteile, so Moragues.

Taxen in der Innenstadt von Palma. / B. Ramon

Der Verband drängt deshalb darauf, dass die Landesregierung die neue mallorcaweite Einheitstarifregelung und die Überlandtarife noch in diesem Jahr überarbeitet. Die höheren Preise sollten ab Januar 2027 gelten. Moragues warnt davor, die Entscheidung aufzuschieben: Würden mehrere Jahre ohne Anpassung verstreichen, falle der spätere Preissprung umso stärker aus und stoße bei den Fahrgästen auf entsprechend größeren Widerstand.

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