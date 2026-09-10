Ausgerechnet im September: Warum Mallorcas Restaurants jetzt Alarm schlagen

Mallorcas Gastronomen haben nach einem ungewöhnlich schwachen Start in den September Alarm geschlagen. "In der Gastronomie können wir uns an keine so schlechte erste September-Woche erinnern", wird Juan Miguel Ferrer, Vorsitzender des Branchenverbands Restauración Mallorca CAEB, in einer Pressemitteilung zitiert.

Keine Erholung nach Ferien-Tief

Bereits die letzten beiden Augustwochen seien schwächer gewesen als im Vorjahr, klagen die Gastronomen. Besondere Sorgen bereite den Betrieben, dass auch Gäste, die im September traditionell als kaufkräftig gelten, weniger Geld in Restaurants ausgeben.

Denn der September gilt für Mallorcas Gastronomie gewöhnlich als guter Monat. Viele typische Restaurantgänger meiden bewusst den starken Urlauber-Andrang im Juli und August, wenn vor allem Familien mit Kindern vor Ort sind, und reisen erst auf die Insel, wenn die Sommerferien in ihren Herkunftsländern vorbei sind. Nach einer kleinen Flaute während der Ferienzeit zögen die Verkaufszahlen in der Gastro Anfang September daher normalerweise an. In diesem Jahr habe sich diese Erwartung bislang nicht erfüllt, die Umsätze lägen deutlich unter dem Niveau des gleichen Zeitraums im Vorjahr.

Viele Gäste, aber weniger Konsum

Nach Einschätzung des Branchenverbands liegt das Problem weniger bei der Zahl der Mallorca-Urlauber als bei deren Ausgaben auf der Insel. Ferrer warnt deshalb davor, eine hohe Zahl von Besuchern automatisch mit guten Geschäften gleichzusetzen.

Ob sich die Entwicklung durch den gesamten September ziehen wird, ist nach Ansicht der Gastronomen noch nicht abzusehen. Die ersten Zahlen stimmten sie jedoch vorsichtig. „Es liegt noch ein großer Teil des Monats vor uns. Wir müssen abwarten und analysieren, wie sich die Lage entwickelt“, so Ferrer.

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