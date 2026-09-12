Mitten in der Hochsaison: Gastronomie baut vermehrt Jobs ab

Mitten in der Hochsaison haben Gastronomie- und Nachtlebenbetriebe auf den Balearen im August Personal abgebaut. Die Branchenverbände begründen dies mit der schwachen Geschäftsentwicklung und der Notwendigkeit, Kosten zu senken. Die Gewerkschaft UGT vermutet hingegen, dass manche Unternehmen Beschäftigte gezielt austauschen könnten, um spätere hohe Abfindungen zu vermeiden.

Juan Miguel Ferrer, Präsident des Gastronomenverbandes Restauración-CAEB, und Miguel Pérez-Marsá vom Verband der Nachtclubs ABONE sprechen von einem „sehr schlechten“ Juli und insbesondere August. Beide beziffern die Umsatzrückgänge auf etwa 15 Prozent, in einzelnen Fällen sogar auf 20 Prozent. Im Nachtleben seien die Belegschaften im August um etwa 15 Prozent verkleinert worden – also in ähnlicher Größenordnung wie die Umsätze gefallen seien.

Mehr Entlassungen in der Gastro-Branche

José García Relucio von der Gewerkschaft UGT bestätigt, im Sommer mehr Entlassungen registriert zu haben, besonders in der Gastronomie. Er vermutet allerdings, dass manche Unternehmen damit bewusst Beschäftigte mit noch relativ kurzer Betriebszugehörigkeit austauschen wollen, solange die fälligen Abfindungen noch überschaubar sind.

Die Arbeitgeber bestreiten das. Die Personalreduzierungen seien ausschließlich auf den Kostendruck zurückzuführen. Sie räumen aber ein, dass es auch Fälle gebe, in denen Beschäftigte entlassen würden, weil sie die Erwartungen des Betriebs nicht erfüllten.