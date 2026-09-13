Mallorca zieht Sommerbilanz: Wo die Saison gut läuft – und wo nicht

Während Mallorcas Gastronomen über eine geringere Kaufkraft der Sommer-Gäste klagen, haben die Hoteliers für den Sommer 2026 eine weitgehend stabile Bilanz gezogen.

„Wir befinden uns im letzten Schlussspurt eines Sommers, der ähnlich wie im vergangenen Jahr verlaufen ist“, so Pedro Marín, Präsident des Hotelverbands von Playa de Palma. Dort befindet sich die größte Konzentration von Hotelbetten auf Mallorca. Bereits im März waren 77 Prozent der Hotels geöffnet – 20 Prozent mehr als 2025. Für Marín ist das ein Zeichen dafür, dass die Bemühungen um eine Verlängerung der Saison Wirkung zeigen.

Auch die Verkehrszahlen deuten auf eine starke Saison hin. Die Flugsicherung Enaire wickelte im August im Kontrollzentrum Palma mehr als 55.000 Flüge ab, 6,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Bis einschließlich Juli kamen 11,1 Millionen Urlauber auf die Balearen. Das waren 1,7 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2025. Ihre Ausgaben stiegen um 5,6 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro.

Kurzfristige Buchungen bestimmen die Saison

Gleichzeitig buchen Urlauber ihre Reisen immer später. Das bestätigt Pedro Fiol, Präsident des balearischen Reisebüroverbands Aviba. Die Unternehmen müssten deshalb deutlich flexibler arbeiten. Selbst Urlauber aus den wichtigsten Herkunftsmärkten entschieden sich immer kurzfristiger. Fiol spricht deshalb eher von einer „Saison der Stabilität als des Wachstums“.

In den beiden Urlaubszentren Magaluf und Playa de Palma registrieren die Hoteliers zudem weniger Probleme mit dem sogenannten Sauftourismus. In diesem Sommer hat es dort laut den Verbänden keine Todesfälle durch Balconing gegeben, also durch Sprünge oder Stürze von Hotelbalkonen.

Mauricio Carballeda, Präsident des Hotelverbands von Palmanova-Magaluf, beschreibt die Saison als ähnlich wie im vergangenen Jahr. Die Veränderung beim Sauftourismus habe sich inzwischen gefestigt. Vor einigen Jahren sei noch unklar gewesen, ob der Trend dauerhaft sein werde. „Jetzt können wir sagen, dass der Wandel stattgefunden hat.“

Auch an der Playa de Palma ist Marín mit der Entwicklung bei der Sicherheit zufrieden. Mehr Polizisten seien dort über einen längeren Zeitraum im Einsatz gewesen. Zugleich habe das rücksichtslose Verhalten auf der Straße abgenommen. Größere Trinkgelage im öffentlichen Raum gebe es kaum noch.

Wegen Bauarbeiten teilten sich Nationalpolizei und Ortspolizei in diesem Sommer eine Dienststelle. Nach Angaben Maríns funktionierte die Zusammenarbeit gut. Beamte der Nationalpolizei hätten unter anderem auch beim Vorgehen gegen illegalen Straßenverkauf geholfen.

Marín fordert allerdings, dass die zusätzlichen Polizeikräfte künftig früher nach Playa de Palma kommen. Statt erst im Juni sollten sie bereits ab Mitte März eingesetzt werden. Auch im Winter dürfe das Gebiet nicht vernachlässigt werden. Dann bleiben nach seinen Angaben immerhin 21 Prozent der Hotels geöffnet.

Restaurants spüren schwächeren Konsum

Deutlich zurückhaltender fällt die Bilanz in der Gastronomie aus. Nach einem guten Start rund um Ostern habe sich das Geschäft Ende August abgeschwächt, sagt Juanmi Ferrer, Präsident von Restauración Mallorca im Unternehmerverband CAEB. Auch der September habe verhalten begonnen.

Vor allem mittags verzeichneten Restaurants weniger Gäste. Davon profitierten nach Ferrers Einschätzung die Supermärkte in Strandnähe. „Der Strandsupermarkt macht das Geschäft“, sagt er.

Ähnlich fällt die Einschätzung des balearischen Verbands touristischer Attraktionen Abactur aus. Nach einem guten ersten Halbjahr sei die Nachfrage im Juli zurückgegangen. Der Verband führt das einerseits auf die hohen Temperaturen zurück. Andererseits bleibe Urlaubern wegen gestiegener Hotel- und Transportpreise weniger Geld für Ausflüge und andere Freizeitaktivitäten. Hinzu kommen kürzere Aufenthalte.

Probleme sieht der Hotelverband von Playa de Palma derweil bei den Gemeinden. Marín kritisiert insbesondere die Müllentsorgung in der Gemeinde Llucmajor unter Bürgermeisterin Xisca Lascolas. Außerdem fordert er, Mittel aus dem ITS (Nachhaltigkeitssteuer für Touristen) für die weitere Erneuerung der Straßenbeleuchtung zu beantragen.

In Palma bemängelt Marín die Verzögerungen beim geplanten Umbau des früheren Dino-Golf-Geländes zu einem Stadtpark. Die Arbeiten sollten nach seinen Angaben im November beginnen, seien aber noch nicht einmal ausgeschrieben.

Cala Millor erwartet starken Oktober

Im Osten Mallorcas spricht Inés Batle, Präsidentin des Hotelverbands von Cala Millor, ebenfalls von einer guten Saison. Probleme bereiteten allerdings der Personalmangel und Fehlzeiten von Beschäftigten.

Den Rückgang des deutschen Marktes auf den Balearen um vier Prozent im Juli habe Cala Millor nicht deutlich gespürt. Gleichzeitig sei die Zahl britischer Urlauber gestiegen. Auch der September laufe gut. Für Oktober erwartet die Branche zusätzliche Nachfrage durch die East Mallorca Girls Cup 2026. Zu dem Fußballturnier werden 68 Frauen- und Mädchenmannschaften erwartet.

Auch Fiol beobachtet, dass der über Reisebüros und Veranstalter gebuchte deutsche Markt stabiler bleibt. Pauschalreisen seien angesichts hoher Preise vergleichsweise berechenbar. Ausflüge und andere Aktivitäten würden zudem stärker in der Vor- und Nachsaison gebucht.

In Colònia de Sant Jordi berichtet Hotelverbandspräsident Gori Bonet ebenfalls von einer guten Auslastung und hohen Preisen. Der September erreiche bei den belegten Zimmern beinahe das Niveau des August. Wegen des Schulbeginns seien allerdings weniger Familien unterwegs. Den Rückgang deutscher Gäste habe der Ort durch Urlauber aus Spanien und anderen Märkten weitgehend ausgleichen können.

Kürzere Aufenthalte und Sorgen bei Agroturismos

In Pollença verlief die Saison nach Angaben der Präsidentin des Hotelverbands, Aina Sastre, ebenfalls ähnlich wie 2025. Die Preise seien um zwei Prozent gestiegen, die Auslastung dagegen leicht gesunken. In dem stark vom britischen Markt geprägten Urlaubsort kamen weniger Deutsche als noch vor zwei Jahren. Mehr Gäste aus Spanien und eine stärkere Mischung anderer Herkunftsmärkte hätten den Rückgang jedoch ausgeglichen.

Auch Sastre verweist auf die zunehmend kurzfristigen Buchungen. Gleichzeitig verkürzten viele Urlauber ihren Aufenthalt. Statt sieben Nächten blieben sie inzwischen häufig nur noch drei oder vier Nächte.

Mallorcas Agroturismos melden ebenfalls eine gute Auslastung. Ihr Vertreter Miguel Artigues blickt allerdings mit Sorge auf das geplante Gesetz zur Begrenzung der Fahrzeuge auf der Insel. Dieses treffe die Betriebe im Inselinneren unmittelbar, argumentiert er. „Zum Urlaub auf dem Land kommt man nur mit dem Mietwagen.“

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