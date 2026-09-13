Teure Mallorca-Flüge: Die Ticketpreise fliegen davon

Das Gefühl vieler Reisender täuscht nicht: Flüge von den Balearen aufs spanische Festland und in den Rest von Europa haben sich je nach Strecke und Nachfrage um bis zu 30 Prozent verteuert. Nach Angaben des balearischen Reisebüroverbands Aviba treibt vor allem der gestiegene Kerosinpreis die Tarife nach oben. Hinzu kommen die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und eine weiterhin hohe Nachfrage.

Von einer Entspannung zum Ende des Sommers ist bislang wenig zu spüren. Gerade auch die Verbindungen zwischen Deutschland und Mallorca haben teilweise ordentliche Preisaufschläge erfahren. Hier herrscht in den kommenden Wochen und Monaten ohnehin ein regelrechtes Tarif-Harakiri. Da gibt es beispielsweise von Berlin nach Palma Ende Oktober zwar reihenweise Flüge für 19,99 Euro bei Ryanair, andererseits kosten dann wenige Tage später oder früher die Verbindungen mitunter mehr als 300 Euro einfach. Und wer einen günstigen Hinflug ergattert hat, der zahlt dann häufig für den Rückflug ein veritables Vermögen.

Nur ganz vereinzelt billige Tickets

Auch zwischen Nürnberg und Palma und zwischen Köln/Bonn und der Insel gibt es zwar vereinzelt echte Schnäppchen, die beziehen sich aber meist auf eher unattraktive Flugzeiten. Das Gros des Angebots ist deutlich teurer geworden, viele einfache Verbindungen kosten inzwischen deutlich über 100 Euro.

Fliegen wird teurer, auch bei Eurowings. / Eurowings

Und bei Eurowings gibt es außer ein paar Verbindungen nach Düsseldorf für rund 40 Euro auch keine günstigen Flüge mehr. Ganz im Gegenteil: Für die meisten Reisen zwischen Palma und Hamburg, Stuttgart oder Düsseldorf werden deutlich über 100 Euro fällig, hin und wieder auch zwischen 200 und 300 Euro.

Auch nach Madrid und Barcelona ist es teuer

Auch eine Stichprobe für Flüge von Mallorca nach Madrid und Barcelona Mitte September bringt hohe Preise hervor. So muss man etwa für einen Freitag bei Iberia und Air Europa Preise zwischen 111 und 364 Euro ausgeben. Selbst Billigflieger sind nicht zwangsläufig günstiger: Ryanair verlangte für Madrid je nach Verbindung zwischen 84 und 229 Euro. Der niedrigste Tarif galt für einen Abflug nach 23 Uhr. Der Residentenrabatt für Balearenbewohner ist in diesen Preisen noch nicht berücksichtigt.

„Bei Flügen aufs Festland und nach Europa ist der Preisanstieg sehr deutlich zu spüren“, sagt Aviba-Präsident Pedro Fiol. Allerdings gebe es keine einheitliche Entwicklung. Einige Strecken seien sogar günstiger geworden, andere dagegen um bis zu 30 Prozent teurer. Bei Langstreckenflügen spielten Angebot und Nachfrage eine noch größere Rolle.

Kerosinpreise, geopolitische Spannungen

Aviba-Präsident Pedro Fiol führt die höheren Ticketpreise nicht ausschließlich auf den Kerosinpreis zurück. Auch bei Billigfluggesellschaften seien die Tarife gestiegen. Grundsätzlich bleibe es günstiger, früh zu buchen. In diesem Jahr hätten aber auch die Preise für kurzfristige Buchungen stark geschwankt.

Am Flughafen. / DM

Zu Beginn des Konflikts mit Iran hätten die geopolitischen Spannungen zunächst auch Buchungen gebremst, sagt Fiol. Die Sorge vor Flugreisen sei danach jedoch wieder zurückgegangen. Die Internationale Luftverkehrs-Vereinigung IATA erwartet nach seinen Angaben für 2026 einen durchschnittlichen Anstieg der Ticketerträge um sieben Prozent. Gleichzeitig sei der Preis für Flugtreibstoff von rund 90 auf 152 Dollar pro Barrel gestiegen – ein Plus von knapp 70 Prozent.

Zu den Märkten mit besonders hohen Preisen zählt laut Aviba auch Lateinamerika. Die Nachfrage aus Spanien sei dort seit Jahren stabil und reagiere vergleichsweise wenig auf steigende Preise. Eine wichtige Rolle spielten dabei Menschen aus lateinamerikanischen Ländern, die in Spanien leben und regelmäßig ihre Familien besuchen.

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