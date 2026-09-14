"Sommer war unmenschlich": Hoteliers auf Mallorca blicken mit Sorge auf den Klimawandel

„Wenn ich im August auf Mallorca Urlaub machen würde, käme ich nie wieder“, sagt Miguel Artigues, Präsident des balearischen Verbands für Agrotourismus und Inlandstourismus – halb im Scherz, halb im Ernst. „Die Menschen nehmen den Klimawandel nicht ernst“, beklagt er.

Artigues weist darauf hin, dass die Unterkünfte seines Verbands gut auf hohe Temperaturen vorbereitet seien. „Zum Glück haben wir Klimaanlagen“, sagt Inés Batle, Präsidentin des Hotelverbands von Cala Millor. „In Griechenland gibt es die nur in manchen Häusern.“ Batle verweist etwa auf den typischen deutschen Stammgast auf Mallorca: „Sie werden nicht aufhören zu reisen. Ihre Häuser in der Heimat sind nicht an die Hitze angepasst, sie haben keinen Pool.“

Statt im August erst im September

Allerdings hätten einige Stammkunden, die in diesem Sommer im August gekommen seien, bereits angekündigt, im nächsten Jahr wegen der drückenden Hitze erst im September zurückzukehren. Der Sommer 2026 war mit einer Durchschnittstemperatur von 27,1 Grad nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet der heißeste seit 1961.

An der Playa de Palma räumt Pedro Marín, Präsident des dortigen Hotelverbands, ein: „Die Hitzewellen bereiten uns große Sorgen. Was wir in diesem Sommer erlebt haben, war unmenschlich – nicht nur für die Gäste.“ Auch die Hotelangestellten hätten unter extremen Temperaturen arbeiten müssen, die ihren Arbeitsalltag erheblich erschwerten, gerade in einer Zeit, in der der Anspruch auf klimatischen Komfort immer stärker werde.

Drei junge Männer spazieren bei sommerlicher Hitze durch eine Fußgängerzone auf Mallorca. / Clara Margais/dpa

Geänderte Schichten für Beschäftigte

„Auf den Außenbewirtungsflächen sind weniger Menschen, dafür verbringen sie mehr Zeit am Strand, am Pool oder in klimatisierten Bereichen. Bars und Restaurants machen weniger Umsatz, obwohl die Auslastung höher ist“, sagt Marín. „Für die Beschäftigten ist es hart. Wir arbeiten daran, mehr Bereiche zu klimatisieren, und haben Schichten geändert, damit nicht immer dieselben Mitarbeiter zu den heißesten Tageszeiten arbeiten müssen.“

Sollten sich die Hitzewellen fortsetzen, rechnet Marín damit, dass die Auslastung im Juli und August zurückgehen und sich stärker auf Mai und Juni verlagern wird.

Pedro Fiol, Präsident des balearischen Reisebüroverbands Aviba, sieht bislang allerdings noch keinen deutlichen Nachfragerückgang. „Aktuell stellen wir keine signifikante Abnahme der Nachfrage nach Reisen auf die Balearen wegen der Hitze fest. Nicht alle fliehen vor hohen Temperaturen. Einige Märkte, insbesondere die nordischen, suchen ganz bewusst Sonne, Wärme und Küste.“

"Können den Wasserverbrauch nicht unbegrenzt steigern"

Was Aviba sehr wohl beobachtet, ist ein leichter Rückgang bei Ausflügen. „Die Touristen ändern ihre Tageszeiten oder warten, bis die Temperaturen sinken. Die Hitze verändert stärker, was die Gäste tun und zu welcher Uhrzeit sie es tun, als ihre Entscheidung, überhaupt zu kommen“, sagt Fiol.

Angesichts des steigenden Energieverbrauchs während der Hitzewellen sieht Fiol zugleich Anpassungsbedarf bei der touristischen Infrastruktur. „Wir können den Wasserverbrauch nicht unbegrenzt steigern.“ Sorge bereiteten ihm außerdem die zunehmende Waldbrandgefahr bei längeren Hitze- und Trockenperioden sowie die Erwärmung des Mittelmeers und der wachsende Druck auf die Ökosysteme im Meer.

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