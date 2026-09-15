300 Millionen Euro für Mallorcas Satellitenfirma: Open Cosmos greift nach den Sternen

Das mallorquinische Unternehmen Open Cosmos hat bei einer Finanzierungsrunde 300 Millionen Euro eingesammelt. Mit dem Geld will die auf Weltrauminfrastruktur spezialisierte Firma ihre Satellitenproduktion ausbauen und neue Dienste für Echtzeitdaten und Konnektivität aus dem All entwickeln. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von europäischen Investoren. Beteiligt waren unter anderem Lightrock, ETF Partners, das Institut Català de Finances (ICF), Entrepreneurs First sowie zwei internationale Pensionsfonds. Hinzu kamen A&G Global Investors, Santander Alternative Investments und Sankara.

Der spanische Industrie- und Tourismusminister Jordi Hereu bezeichnete die Finanzierungsrunde als Beleg für die Wettbewerbsfähigkeit spanischer Unternehmen. Die Raumfahrtbranche des Landes befinde sich in einer starken Wachstumsphase.

Gründer Rafael Jordà setzt auf Spanien

Open-Cosmos-Gründer und CEO Rafael Jordà erklärte, Europa müsse seine technologische und raumfahrttechnische Souveränität stärken. Spanien solle dabei eine führende Rolle spielen. Die neue Finanzierung ermögliche es dem Unternehmen, seine Produktionskapazitäten zu erweitern, neue Satellitenkonstellationen schneller aufzubauen und Spanien als einen der wichtigsten Standorte für Raumfahrtinnovation und -fertigung in Europa zu etablieren.

Das Unternehmen verzeichne seit fünf Jahren in Folge profitables Wachstum und habe bislang sämtliche Missionen für seine Kunden erfolgreich umgesetzt. Dazu zählen europäische Regierungen, Raumfahrtagenturen sowie große Unternehmen aus der Energie- und Infrastrukturbranche.

Strategische Bedeutung

Jordà zufolge gewinnt die Weltrauminfrastruktur inzwischen eine ähnlich große strategische Bedeutung wie Energieversorgung, digitale Netze oder Verkehr. Entscheidend sei dabei nicht nur die technische Infrastruktur selbst, sondern vor allem die Fähigkeit, Satellitendaten in Echtzeit in nutzbare Informationen umzuwandeln und sicher zu übertragen.

Auch die beteiligten Investoren sehen in Europa großes Wachstumspotenzial. Spanien verfüge über das nötige Fachpersonal und die industriellen Kapazitäten, um eine wichtige Rolle in der europäischen Raumfahrtwirtschaft zu übernehmen, erklärte etwa Santiago Gil von Santander Alternative Investments.