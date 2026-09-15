Anwohnern auf Mallorca reicht's mit der illegalen Ferienvermietung: Jetzt gehen sie gegen den Inselrat vor

Die Einheimischen auf Mallorca haben lange genug zugeschaut: Anwohner mehrerer Wohngebiete gehen nun gegen den Inselrat vor. Sie werfen der Verwaltung Untätigkeit im Zusammenhang mit mutmaßlich illegalen Ferienvermietungen des Unternehmers Paco Garrido vor.

Gegen den Anbieter liegen nach Angaben der Betroffenen mindestens 21 Verfahren bei der Tourismusbehörde vor – unter anderem wegen nicht vorhandener oder mutmaßlich gefälschter Lizenzen sowie wegen Überbelegung. Die Anwohner kritisieren, dass bislang weder wirksame Maßnahmen ergriffen noch Sanktionsverfahren abgeschlossen worden seien.

Bierzapfanlage und private Disco

Hintergrund sind erneut massive Beschwerden über Partys und Junggesellenabschiede in Ferienvillen. Besonders betroffen ist unter anderem Puntiró. Dort betreibt Garrido die Villa Sunset Boulevard, die mit Platz für 16 Gäste beworben wird und unter anderem über Volleyballfeld, Billardtisch, Bali-Betten, Grill, Bierzapfanlage und eine private Diskothek verfügt. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die eigentliche Kapazität bei acht Personen liege und für zusätzliche Gäste ein Aufpreis von 50 Euro pro Person fällig werde.

Anwohner aus Puntiró, S’Hort de Son Sunyer und Son Oliver haben deshalb beim Tourismusdezernat des Inselrats, Guillem Ginard, beantragt, die seit Jahren laufenden Verfahren wegen mutmaßlich illegaler touristischer Nutzung voranzutreiben und abzuschließen. Zudem verlangen sie Auskunft darüber, welche Behörde und welche Mitarbeiter seit 2021 für die Bearbeitung zuständig sind.

Seit 2021 passiert nichts

Nach Angaben der Betroffenen reichen sie seit 2021 immer wieder Beschwerden wegen illegaler Ferienvermietungen in verschiedenen Immobilien ein. Garrido soll Häuser teils ohne die erforderliche Lizenz oder unter Verwendung nicht existierender Lizenznummern angeboten haben.

Ebenfalls ein Objekt, das Paco Garrido vermietet: die Villa "Marilyn" in Es Caülls (Marratxí). / VRBO

Bei anderen Objekten seien zwar Genehmigungen vorhanden, diese würden aber mit mehr Schlafplätzen als erlaubt vermarktet. Hinzu kämen Überbelegung sowie nicht genehmigte Feiern und Veranstaltungen auf ländlichem Grund, die die Nachbarschaft erheblich belasteten.

"Merkwürdig und unerklärlich"

Die Anwohner betonen, dass trotz unterschiedlicher Immobilien und verschiedener Anzeigen stets Garrido selbst, mit ihm verbundene Firmen oder seine Partnerin Lisa im Mittelpunkt stünden. Garrido hatte Wohnungen zeitweise unter ihrem Namen angeboten, nachdem seine Geschäftstätigkeit öffentlich in die Kritik geraten war.

Im Schreiben der Anwohner an den Inselrat heißt es, die Tourismusbehörde habe aufgrund bereits vorliegender Polizeidokumente seit längerem gewusst, dass Garrido verschiedene Villen ohne Lizenz als Ferienunterkünfte vermiete.

Dennoch sei den Anwohnern kein abgeschlossenes Sanktionsverfahren bekannt. Angesichts der Vielzahl gleichartiger Beschwerden sei es „zumindest merkwürdig und unerklärlich“, dass die Verwaltung bislang nicht entsprechend gehandelt habe.

Rechtliche Schritte angedroht

Die Betroffenen fordern deshalb auch, die für die Bearbeitung verantwortlichen Beamten namentlich zu benennen. Sollte dies nicht geschehen, sehen sie die politische Verantwortung unmittelbar beim Leiter des Tourismusressorts, Guillem Ginard.

Zudem nehmen die Anwohner Plattformen wie Airbnb und Booking ins Visier. Diese seien verpflichtet, die touristische Registrierungsnummer der angebotenen Unterkünfte zu überprüfen und auszuweisen. Der Inselrat solle die Unternehmen nach Ansicht der Beschwerdeführer ausdrücklich darauf hinweisen, dass bei weiteren Verstößen Sanktionen drohen.

Eines der großen Anwesen, die Paco Garrido vermietet. / Screenshot

Sollte die Inselverwaltung weiterhin nicht handeln, kündigen die Anwohner verwaltungsrechtliche und gerichtliche Schritte gegen das zuständige Tourismusressort an.

Fall im Norden der Insel

Ähnlich wie den Anwohnern von Garrido geht es auch dem Deutschen Ulf Kreuzer (Name geändert), der seit mehreren Jahren in einem Haus in der Gemeinde Alcúdia im Norden der Insel lebt, in dem illegale Ferienvermietung betrieben wird.

Alle Beschwerdebriefe und -mails an den Inselrat sind bislang wirkungslos verpufft, Kreuzer hat den Behörden inzwischen alle nötigen Daten zur Verfügung gestellt, doch im Haus wird weiterhin munter vermietet.

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