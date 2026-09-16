Illegale Ferienvermietung: Mallorca will erste Fälle an die Staatsanwaltschaft übergeben

Der Inselrat von Mallorca will künftig besonders eindeutige Fälle von Wiederholungstätern bei illegaler Ferienvermietung an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Das kündigte der für Tourismus zuständige Dezernent im Inselrat Guillem Ginard am Dienstag (15.9.) an. Betroffen sein sollen Anbieter, die trotz Sanktionen ihre illegale Tätigkeit fortsetzen.

Als Beispiel nannte Ginard den Unternehmer Paco Garrido, gegen den mehr als 20 Sanktionsverfahren im Zusammenhang mit touristisch vermieteten Immobilien vorliegen. Dabei geht es unter anderem um die Nutzung fremder Ferienvermietungslizenzen oder falscher Registrierungen, eine Überschreitung der zugelassenen Zahl touristischer Plätze sowie Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern, über die sich Anwohner beschwert haben.

Die ersten Fälle sollen nach Angaben Ginards noch in diesem Herbst an die Staatsanwaltschaft übergeben werden. Er äußerte sich dazu bei einer Pressekonferenz, auf der der Inselrat Bilanz über seine Kontrollen während der Hochsaison 2026 zog. Demnach wurden bis Juli 146 Verfahren eingeleitet, ein Plus von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Möglichkeit, bei wiederholten Verstößen die Staatsanwaltschaft einzuschalten, wurde mit der Reform des balearischen Tourismusgesetzes unter der Regionalregierung von Marga Prohens eingeführt. Sie soll insbesondere dann angewendet werden, wenn sich Sanktionen häufen und die Tourismusinspektion feststellt, dass eine illegale Vermietung dennoch fortgesetzt wird.

Beschwerden von Anwohnern

Im Fall Garrido erschwert ein Geflecht verschiedener Gesellschaften die Verfolgung der Aktivitäten. Beschwerden von Anwohnern gibt es demnach mindestens seit 2021. Bewohner der Wohngebiete Puntiró, S’Hort de Son Sunyer und Son Oliver haben sich zuletzt an das Tourismusdezernat des Inselrats gewandt. Sie fordern, Verfahren wegen illegaler touristischer Aktivitäten im Zusammenhang mit Garrido voranzutreiben und abzuschließen. Dem Inselrat werfen sie „Untätigkeit“ vor, weil bislang kein entsprechendes Sanktionsverfahren gegen denselben Unternehmer abgeschlossen worden sei.

Der Tourismusdezernent äußerte Bedauern über „Partys und Junggesellenabschiede“, unter denen Anwohner litten. Solche Fälle fielen allerdings eher in die Zuständigkeit der Gemeinden und erforderten häufig ein Eingreifen der Polizei. Der Inselrat plane deshalb, unter anderem in Puntiró gemeinsam mit der Gemeinde Marratxí vorzugehen.

PSOE kritisiert bisherige Bilanz

Die oppositionelle PSOE kritisierte unterdessen, dass der Inselrat bislang noch keine einzige illegal touristisch vermietete Wohnung geschlossen habe. Die sozialistische Abgeordnete im Inselrat Joana Maria Adrover bezeichnete Ginards Bilanz als „leere Propaganda“. Weder Ginard noch sein Vorgänger José Marcial Rodríguez hätten die vorhandenen Instrumente ausreichend genutzt, um gegen illegale Angebote vorzugehen. Sie kritisierte außerdem, dass bislang kein Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden sei.

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