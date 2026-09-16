So viele Passagiere wie noch nie: Flughafen Mallorca stellt neuen August-Rekord auf
Mehr als 4,8 Millionen Menschen sind im August über Palmas Flughafen Son Sant Joan gereist. Auch die Zahl der Starts und Landungen ist gestiegen – und für den Flughafen stehen Investitionen in Millionenhöhe an
Der Flughafen von Palma hat im August mit mehr als 4,8 Millionen Passagieren einen neuen Rekord verzeichnet. Das waren 2,3 Prozent mehr als im August 2025, wie aus Statistiken des Flughafenbetreibers Aena hervorgeht.
Drittgrößter spanischer Flughafen
Von Januar bis August nutzten demzufolge bereits 24,4 Millionen Reisende Palmas Flughafen Son Sant Joan, ein Plus von 2,2 Prozent. Damit bleibt der Airport der drittgrößte im spanischen Flughafennetz.
Besonders stark wuchs im August der Verkehr innerhalb Spaniens. Mehr als 941.100 Passagiere flogen auf nationalen Verbindungen, 3,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auf internationalen Strecken zählte Aena mehr als 3,8 Millionen Reisende. Dort lag das Plus bei 2,1 Prozent.
Auch die Zahl der Flugbewegungen nahm zu. Aena registrierte im August in Palma 32.324 Starts und Landungen. Das waren 2,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Bereits im Juli hatte Son Sant Joan fast 4,7 Millionen Passagiere gezählt, 2,2 Prozent mehr als im Juli 2025. Damals wurden 32.198 Flüge abgefertigt.
In den ersten acht Monaten des Jahres kamen in Palma 175.341 Flugbewegungen zusammen. Das entspricht einem Anstieg von 1,8 Prozent. Zum Wachstum tragen in diesem Jahr auch zwei neue Langstreckenverbindungen nach Montreal und Abu Dhabi bei.
Nicht nur auf Mallorca
Noch stärker legte der Flughafen von Ibiza zu. Dort wurden von Januar bis August mehr als 6,7 Millionen Passagiere gezählt. Das waren drei Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Am Flughafen von Menorca wurden von Januar bis August mehr als 3,1 Millionen Passagiere gezählt. Das entspricht einem Wachstum von 2,5 Prozent.
Auch im gesamten spanischen Flughafennetz setzte sich das Wachstum fort. Im August zählten die Flughäfen des Landes mehr als 34,8 Millionen Passagiere. Das waren 4,7 Prozent mehr als im gleichen Monat 2025. Gleichzeitig registrierte Aena 273.292 Flugbewegungen, ein Plus von 4,3 Prozent.
Weitere Investitionen geplant
Dass das stetige Wachstum gestoppt werden könnte, wie es viele Kritiker des Massentourismus auf Mallorca fordern, ist nicht absehbar - im Gegenteil stehen für Palmas Flughafen weitere Investitionen an. Trotz Protesten billigte der spanische Ministerrat am Dienstag (15.9.) das Flughafen-Regulierungsdokument DORA für die Jahre 2027 bis 2031. Es sieht für den Flughafen von Palma Investitionen von 621,6 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren vor. Das Geld soll unter anderem in Systeme zur Gepäckkontrolle und andere Sicherheitsmaßnahmen fließen. Außerdem sind Arbeiten im Flugbetriebsbereich und auf dem Vorfeld sowie die Erneuerung der Fluggastbrücken vorgesehen. /somo
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