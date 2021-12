Trablisa ist ein Familienunternehmen, das 1975 auf Mallorca gegründet wurde, und nach vielen Jahren der Erfahrung in diesem Sektor sowohl in ganz Spanien als auch international über Standorte verfügt. Derzeit gehört Trablisa zu den wichtigsten Sicherheitsfirmen Spaniens und ist mit 9.300 Angestellten einer der größten Arbeitgeber des Landes.

Einer der Faktoren, die Trablisa auszeichnen, ist die kontinuierliche Anpassung an die sich wandelnden gesellschaftlichen Realitäten – so können stets die neusten Sicherheitssysteme angeboten werden, die den Anforderungen der Kunden entsprechen. Vor diesem Hintergrund arbeitet die Firma aktuell mit einem Innovations- und Technikteam, das weniger darauf fokussiert ist, wie man auf einen Raubüberfall oder eine Besetzung reagiert, sondern eher darauf, wie man diesen Bedrohungen vorbeugt bzw. sie sogar voraussehen kann. Dies geschieht unter anderem mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI).

Hand in Hand mit der technologischen Entwicklung setzt Trablisa auch auf ein Sicherheitskonzept, das die persönliche Präsenz mit einschließt. Joaquín Juan, Verkaufsleiter für Sicherheitssysteme bei Trablisa, erklärt: „Es ist sicherlich richtig, dass die Sicherheit heute mehr denn je mit der technologischen Entwicklung zusammenhängt, für uns ist die physische Sicherheit dennoch von wesentlicher Bedeutung. Eben diese Verbindung beider Komponenten macht das Erfolgskonzept von Trablisa aus und führt dazu, dass so viele Kunden ihr Vertrauen in uns setzen.“ Er veranschaulicht das anhand eines Beispiels, denn „bei Trablisa erhalten die Kunden die neuesten Sicherheitssysteme, die am Markt zu finden sind, aber um den hohen Ansprüche unserer Kunden wirklich gerecht zu werden, brauchen wir dringend ergänzende Präsenzdienste, wie unser Erfolgsmodell SII (Sofortiger Interventionsdienst). Dieses funktioniert mit einem Netz an Standorten, die strategisch über die Balearen verteilt sind und es ermöglichen, dass unsere Sicherheitsleute bei einem möglichen Alarm umgehend vor Ort sind. Diese Kombination unterscheidet Trablisa maßgeblich von anderen Anbietern auf dem Markt.“

Joaquín Juan unterstreicht: „Die von uns angebotenen Dienste sind das Ergebnis der Erfahrung und Kenntnisse, die wir in mehr als 45 Jahren gesammelt haben. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Trablisa zu 100 Prozent im Bereich der Sicherheit arbeitet, wir haben uns seit Anbeginn ausschließlich darauf fokussiert, die Sicherheit unserer Kunden, deren Immobilien, Eigentum und Unternehmen zu gewährleisten. Unsere Spezialisierung in diesem Bereich ist auf höchstem Niveau.“ Er fügt hinzu, „wir haben eine klare Ausrichtung auf den Kunden, wir richten uns nach seinen Bedürfnissen und reagieren umgehend auf seine Anfragen. Durch unsere langjährige Erfahrung und Spezialisierung blicken wir vertrauensvoll in die Zukunft. Die Sicherheit erforderte in vergangenen Zeiten völlig andere Maßnahmen als heute. Das wichtigste in diesem Bereich ist, immer auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet zu sein, und genau diese Ansprüche erfüllen wir bei Trablisa”.

Um eben diesen Sicherheitsherausforderungen der Zukunft und deren technologischer Komponente gerecht zu werden, kaufte Trablisa im Jahr 2020 die Firma Gunnebo Integrated Security, die spanische und portugiesische Tochterfirma des schwedischen multinationalen Unternehmens Gunnebo – ein strategischer Schachzug und klares Zeichen dafür, wie wichtig die Technologie in diesem Bereich ist.

Gleiches gilt für Alarmanlagen zum Schutz von Immobilien und anderem Eigentum vor Diebstahl und illegalen Hausbesetzungen. Letztere geben nach wie vor Anlass zur Besorgnis, wobei ein kontinuierlicher Anstieg der Fälle zu verzeichnen ist. Trablisa verfügt über die neuesten Alarmtechnologien des Marktes, einschließlich Bilddiagnostik, einer Laufdauer der Batterie von vier Jahren, ohne dass diese an das Stromnetz angeschlossen oder aufgeladen werden muss, mit einem Sabotageschutz, der verhindert, dass die Verbindung zur Alarmempfangszentrale (CRA) unterbrochen wird... Die Alarmsysteme sind zudem sehr einfach zu installieren und zu bedienen. Bei der Installation aller Alarmsysteme von Trablisa wird automatisch auch das Schild von Trablisa angebracht, dessen abschreckende Wirkung sehr wichtig ist. Joaquín Juan erklärt, dass „Straftäter stets ein Haus ohne Schutz demjenigen mit Alarmanlage vorziehen, ähnlich ist es auch mit Hausbesetzern. Daher sollte man vor allem Zweitwohnsitze oder unbewohntes Eigentum schützen, denn hier wie auch in anderen Fällen ist Prävention das beste Mittel.“

An Feiertagen und in den Ferien lassen wir unser Zuhause oftmals unbewacht zurück. Joaquín Juan betont, „nach unserer Erfahrung merken die Kunden oftmals vor der Urlaubszeit, dass sie ihre Sicherheitssysteme erneuern oder neuen Realitäten und Anforderungen anpassen müssen. Daher wünschen wir unseren Kunden, dass sie diese Zeit im Kreise der Familie mit maximaler Sicherheit genießen können. Wir von Trablisa helfen ihnen dabei.”