Einmalig auf Mallorca, intelligent im Konzept und absolut im Trend der Zeit: Im Zentrum Palma de Mallorcas entstehen in dem Multi-Residential Objekt MÍO 148 vollmöblierte und komplett ausgestattete Micro-Apartments und 36 Kompakt-Wohnungen.

Willkommen im Wohnen der Zukunft

MÍO – dieses innovative Wohnkonzept zentral gelegen in der Carrer d‘ Aragó stellt eine neue Art des Wohnens dar. Menschen benötigen nicht viel Raum zum Leben, wollen aber ihre Ansprüche an eine hohe Lebensqualität erfüllen und auf Komfort nicht verzichten. Dazu gehören kurze Wege zu Freizeit- und Sportangeboten inmitten einer lebenswerten und urbanen Umgebung wie Palma. Es bedarf keiner großen Wohnfläche, um den gewünschten Lifestyle zu erfüllen.

Sie können bereits ab Juni einziehen: Die Micro-Units sind ab 26 Quadratmeter große Apartments, die auf cleverste und hoch funktionale Art vollständig ausgestattet sind und je nach Gusto oder Tageszeit umgewandelt werden können. So wird das Bett zur Couch mit passendem Tisch, der Esstisch wird zum Arbeitsplatz oder für den gemütlichen Feierabend vor dem Fernseher, der ebenfalls mit zur Einrichtung gehört, wird dieser einfach einschließlich der Stühle ganz eingeklappt.

Bestechend bei allen MÍO-Apartments ist die bereits im Mietpreis enthaltende Flatrate für Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser und das High-Speed WLAN. Wer etwas mehr Freiraum und Platz benötigt, für den stehen die 36 Kompakt-Wohnungen mit 2 Zimmern und Einbauküche in einer Größe zwischen 50 und 100 Quadratmetern zur Verfügung.

Damit nicht genug: Bei MÍO wird größter Wert auf die gemeinschaftlichen Außenbereiche gelegt, die dem Sport- und Freizeitvergnügen dienen. Der MÍO Beach Club mit Pool, Liegen, Sonnendeck und Chill-Out-Area sowie einem Outdoor-Gym und Sportsfield versprechen Sport, Spaß und Entspannung mitten in der Stadt und unter mallorquinischer Sonne. Das Beste: Die großzügigen Gemeinschaftsbereichen sind inkludiert und stehen den Mietern jederzeit Verfügung.

MÍO-Micro als vielversprechende Marktneuheit

Angesichts der Tatsache, dass bezahlbarer Wohnraum besonders auf Mallorca knapp ist und derzeit nirgends in Spanien der Kaufpreis für Wohnungen derart rasant steigt wie auf der Insel, finden Menschen, die es praktisch, komfortabel und unkompliziert lieben, mit einer Monatsmiete ab 690 Euro einschließlich der enthaltenden Grundversorgung ein durchaus erschwingliches Angebot vor. MÍO ist eine echte Alternative für Berufspendler, Digital Nomads oder andere Reisende, Studierende, Berufsanfänger oder einfach Mallorca-Liebhaber, die sich entschlossen haben, mal ein oder mehrere Jahre Palma-Luft zu schnuppern.

„Wir verzeichnen bereits über 1.500 potenzielle Mieter-Interessenten“, so der Managing Director der Domus Vivendi Group, Alexander Beulich. Die deutsche Domus Vivendi Group errichtet an den gefragtesten Standorten Europas maßgeschneiderte Villen, Mehrfamilienhäuser und Apartmentanlagen und zählt auf Mallorca zu den führenden Projektentwicklern. Das kurz vor der Fertigstellung stehende MÍO-Projekt ist für die Insel eine Marktneuheit: „Es gibt bis jetzt nichts Vergleichbares in Palma, doch wir wissen, dass dieses Konzept funktioniert und viel Zukunft hat“, weiß Alexander Beulich.

Denn Inspiration für MÍO fanden die Architekten nicht nur in anderen Städten und Metropolen, sondern in erster Linie in den eigenen Domus Vivendi-Projekten, so beispielsweise in Frankfurt und Heidelberg, wo mit über 2.000 errichteten Wohneinheiten das Wohnkonzept auf kleinem, aber vielseitigen Raum bereits erfolgreich etabliert wurde. Zwar existieren in Palma zahlreiche Mini-Apartments und Studios, doch sie sind oft in miserablen, da veraltetem und vernachlässigtem, Zustand und gleichzeitig völlig überteuert.

„Plug in and play“ – Einziehen und Wohlfühlen

Nicht so im Multi-Residential Objekt MÍO: Hier ist alles funkelnagelneu, hochwertig und mit Liebe zum Detail gestaltet – eben vollmöbliert, komplett ausgestattet und sofort einzugsbereit. „Sogar für Besteck ist gesorgt. Wer möchte, kann hier sozusagen nur mit seinem Koffer einziehen“, fasst Alexander Beulich diesen praktischen Wohnkomfort und einfachen Umzug zusammen. Das Konzept lautet: Einziehen, entspannen oder kreativ sein und die Stadt Palma und Mallorca genießen. Ohne sich mit langen Lieferzeiten von Möbeln, Installateuren, die auf sich warten lassen oder unangenehmen Überraschungen auf der Stromrechnung herumplagen zu müssen.

Und auch dieses Argument zieht: „Die eigenen und noch dazu bezahlbaren vier Wände bieten in Zeiten wie diesen einen sehr sicheren und attraktiven Ersatz zum Hotel“, ergänzt der Managing Director die Vorteile. Zweifelsohne wird man unter diesem Dach und auf den Gemeinschaftsflächen auf Gleichgesinnte treffen: Individualisten mit einem dynamischen Lifestyle, Weltenbummler und flexible Menschen, die sich das Beste aus der Zukunft holen.

Zentraler Urban Lifestyle, mit perfekter Anbindung

Die Lage von MÍO ist noch dazu perfekt: in nur 10 Minuten zu Palmas Strand, 10 Minuten zum Flughafen und 5 Minuten ins Zentrum. Wer auf das Auto verzichten möchte nutzt die guten öffentlichen Verkehrsmittel direkt vor der Haustür. Doch auch für die, die nicht auf den eigenen Wagen verzichten möchten, ist gesorgt: Parkraum liefern 106 Tiefgaragenplätze, die separat gemietet werden können.

Das Leben kann so schön und einfach sein! Das gilt sogar fürs Wohnen in einer derart gefragten Stadt wie Palma. Die Lösung muss nur smart und clever sein – so wie mit MÍO.

Weitere Infos unter: www.mio-palma.de