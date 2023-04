Für unser eigenes Sicherheitsgefühl wird es immer wichtiger, zu wissen, dass unser Zuhause, unser Zweitwohnsitz oder unsere Geschäfts- und Firmenräume durch eine Alarmanlage geschützt sind. Das Gefühl der Unsicherheit in unserer Gesellschaft hat zugenommen, und die Balearen bilden hier keine Ausnahme. Die Datenlage bestätigt dies, sowohl was Raubüberfälle als auch illegale Hausbesetzungen anbelangt.

Mallorquinisches Familienunternehmen

Trablisa ist ein mallorquinisches Familienunternehmen, das 1975 von Miguel Boroy gegründet wurde. Heute gehört Trablisa zu den drei wichtigsten Firmen der Sicherheitsbranche in Spanien, sie ist spanienweit tätig sowie auch in Portugal und Mexiko. 11.000 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen mittlerweile. Ursprünglich bestand die Hauptaktivität im Bargeldmanagement. Schritt für Schritt kamen weitere Dienstleistungen hinzu, und so entwickelte sich das heutige Portfolio, das die gesamte Bandbreite an Sicherheitslösungen für Privatleute, Firmen und Institutionen umfasst.

Auf den Balearen ist Trablisa das führende Unternehmen für Alarmanlagen zum Schutz von Wohnhäusern, Firmengebäuden und Zweitwohnsitzen. Trablisa verfügt zwar über alle modernsten und technologisch neuesten Anlagenpakete, sowohl was die Bilddiagnose als auch die Funktionsweise anbelangt, der große Unterschied zu anderen Firmen liegt jedoch in dem exklusiv angebotenen Sofortigen Interventionsdienst.

Der Star unter den Angeboten

Joaquín Juan, Verkaufsleiter für Sicherheitssysteme von Trablisa, betont: „Der Sofortige Interventionsdienst ist der Star unter unseren Angeboten. Die von Sicherheitsfirmen angebotenen Alarmanlagensysteme sind letztlich recht ähnlich, unter anderem auch, weil sie alle die Euronorm Teil 2 erfüllen müssen. Aber was passiert, wenn eine Alarmanlage anschlägt? Bei allen kommt diese Information in der Alarmempfangszentrale an – nur, wer hat die Kapazitäten, schnellstmöglich zu reagieren oder gar vor Ort zu sein? Kommen uniformierte Sicherheitsleute oder ist es ein Techniker, der zum betroffenen Objekt fährt? Manche Firmen behaupten, dass sie über einen solchen Service verfügen, aber die Realität sieht anders aus. Ich rate Interessierten, die eine Alarmanlage installieren möchten, zunächst mit Kunden der Konkurrenz zu sprechen und zu fragen, ob im Falle eines Alarms jemals Sicherheitsleute vor Ort waren. Die Antworten sind meist erstaunlich.“

Der Verkaufsleiter für Sicherheitssysteme von Trablisa unterstreicht darüber hinaus: „Wir sind eine ortsansässige Firma mit langjähriger Erfahrung. Wir haben sowohl auf Mallorca als auch auf Ibiza und Menorca strategisch gut verteilte Basisstandorte von uniformierten Sicherheitsleuten, sodass wir allerorts schnell reagieren können. Diese exklusive und spezialisierte Leistung nennen wir Sofortigen Interventionsservice, der auch die Inspektion der Innenräume beinhaltet, wenn Kunden das wünschen. Eben dieser Service ist es, der uns klar von anderen Anbietern am Markt unterscheidet.“

Hausbesetzer – „Okupas“

Auch beim Schutz vor drohenden Hausbesetzungen kann eine Alarmanlage das entscheidende Element sein – egal, ob es sich um einen Haupt- oder Zweitwohnsitz handelt. Das einzige legale Mittel, um eine Hausbesetzung zu verhindern, ist heute eine Alarmanlage, die mit einer Alarmempfangszentrale wie der von Trablisa verbunden ist. Die Alarmanlage beweist, dass es sich um eine versuchte Hausbesetzung handelt.

Da die Besetzer auf frischer Tat ertappt werden, handelt es sich um die Straftat des Hausfriedensbruchs und nicht um eine Hausbesetzung. Das ist der wichtige Unterschied, der es den Eigentümer ermöglicht, schlagkräftig dagegen vorzugehen. „Wir von Trablisa“, so Joaquín Juan, „wissen, dass sofortiges Handeln entscheidend ist, daher haben wir den exklusiven Service des Sofortigen Interventionsdienstes eingerichtet. So können wir sofort zum Objekt des Kunden fahren, wo die versuchte Hausbesetzung stattfindet, und vor Ort die Sicherheitskräfte und die Polizei verständigen und darüber informieren, was in jedem Moment seit Anschlagen der Alarmanlage passiert ist. Wir können bezeugen, dass das Haus oder Objekt unserem Kunden gehört und nicht den Hausbesetzern, die es in Beschlag nehmen wollen. Man muss bedenken, dass die ‚Okupas’ – also Leute, die Hausbesetzungen durchführen – meist sehr gut vorbereitet sind. Deren Ziel ist es, schnellstmöglich demonstrieren zu können, dass es sich um ihr Wohnobjekt handelt. Dazu bestellen sie beispielsweise schnell Essen ins Haus oder bereiten dort Essen zu... so wollen sie zeigen, dass sie in dem Haus leben. Darum ist eine Alarmanlage, die an ein Unternehmen wie Trablisa gebunden ist, ein Garant für die Sicherheit der Kunden.“

Weitere Informationen hier