Mieten oder kaufen – Pest oder Cholera? Das Dilemma der Normalverdiener auf Mallorca

Ein eigenes Haus. Zwei Etagen, kleiner Garten, Terrasse, vielleicht eine Garage. Kein Palast, aber doch genug Platz zum Wohlfühlen. Es ist der Traum vieler junger Menschen – und kaum einer der normalen Geringverdiener auf Mallorca kann ihn sich erfüllen. Die Immobilienpreise für Einfamilienhäuser sind zu hoch, die Gehälter zu niedrig: eine einfache Rechnung, die nicht aufgeht. Gleichzeitig spitzt sich die Situation auf dem Mietmarkt zu. Neue Objekte kommen kaum auf den Markt, und wenn doch, sind auch sie für das Gros der Bevölkerung unerschwinglich. Mieten oder doch kaufen? Pest oder Cholera?

Gesprungen, wenn der Makler anrief

Auch Agustín Mesa ist einer von vielen, die sich genau dieser Situation ausgesetzt sahen. „Ich wollte immer ein richtiges Haus haben, keine kleine Wohnung“, so der 36-Jährige, der als fest angestellte Saisonkraft im Nachtgewerbe arbeitet. Jetzt hat er sie in Capdepera doch gekauft, für stolze 260.000 Euro. Drei Schlafzimmer, ein Bad, eine kleine Terrasse. Etwas in die Jahre gekommen, nicht groß, aber gut instand. Nichts Besonderes, aber eben das, was er sich gemeinsam mit seiner Partnerin für sich und die zwei Kinder leisten kann – „und das auch nur mit extremer finanzieller Anstrengung“, so Mesa. Trotz aller Abstriche ist er zufrieden. „Jetzt habe ich etwas Eigenes. Und weiß genau, wie viel ich monatlich in den nächsten Jahren abzahlen muss. Niemand kann mir die Kosten erhöhen und niemand kann mich auf die Straße setzen.“ Allein schon das zu wissen, sei eine enorme Erleichterung.

Auch die vergangenen Monate haben dazu geführt, dass die positiven Gefühle in der Familie überwiegen, seit die Eltern vor einigen Wochen den Kaufvertrag unterschrieben haben. „Dabei hatte das nichts Romantisches. Alles war Druck und Stress“, so Agustín Mesa. Doch er ist froh, dass die aufreibende Wohnungssuche nun beendet ist. Ein Jahr lang hatten seine Partnerin und er auf Abruf bereitgestanden, waren bei jedem Anruf der Makler gesprungen. „Wir haben teilweise schlimme Ruinen besichtigt, für die trotzdem noch unglaublich viel Geld verlangt wurde.“ Letztlich sei die Wohnung ein Glücksgriff gewesen – gemessen an dem, was es sonst so gab.

Kaufen trotz überteuerter Preise?

Doch ist es finanziell sinnvoll, sich hoch zu verschulden, für eine Immobilie, die deutlich mehr Geld kostet, als sie wert ist? „Das ist die falsche Frage“, findet Pau Monserrat. Der Finanzexperte und Wirtschaftswissenschaftler, der unter anderem an der Balearen-Universität tätig ist, hat sich lange mit genau diesem Thema beschäftigt und eine klare Haltung. „Wenn wir von der Erstimmobilie sprechen, dann geht es nicht darum, ob eine Wohnung den Preis wert ist, sondern darum, dass die Familie einen Ort zum Wohnen braucht.“ Es gehe nicht um Rendite, sondern um Stabilität und ein Grundbedürfnis. Beides werde auf dem Mietmarkt auf Mallorca nicht erfüllt. „Ich kann jedem nur raten zu kaufen. Niemand in Spanien sollte in den Ruhestand gehen, ohne ein bezahltes Heim zu haben, denn mit der Rente, die man hierzulande bezieht, lassen sich die Mieten nicht stemmen – das kann Familien regelrecht ruinieren.“

Die größte Hürde für viele junge Normalverdiener sei es, eine Hypothek bei der Bank zu bekommen. „Vor der Finanzkrise war es anders, da hat jeder eine Hypothek bewilligt gekriegt, aber heute werden maximal 80 Prozent des Kaufpreises durch die Bank finanziert – was für die Wirtschaft auch gesünder ist“, so der Finanzexperte. „Die Abwicklungskosten eingerechnet sollte man etwa 30 Prozent des Kaufpreises gespart haben.“ Bei 260.000 Euro – viel mehr bekommen durchschnittliche Angestellte meist ohnehin nicht – sind das immerhin schon 78.000 Euro. Geld, das die Jüngeren höchstens mithilfe ihrer Eltern zusammenkratzen können. „Wenn die Hypothek bewilligt ist, sollte man nicht länger warten, sondern kaufen. Keiner weiß, ob und wann die Immobilienpreise wieder sinken. Wer wartet, verliert Geld an den Vermieter und Zeit zum heranrückenden Rentenalter. Und ist weiter dem ungesunden Mietmarkt ausgesetzt, der strukturell krankt“, so der Finanzexperte.

"Kauf ergibt mehr Sinn"

Abgesehen davon seien die Mieten auf Mallorca momentan auch höher als die monatliche Hypothekenzahlung bei vergleichbaren Immobilien. „Zudem darf man die Inflation nicht vergessen. Wer eine Festpreishypothek abschließt, wird in den kommenden Jahrzehnten trotz der Preissteigerungen monatlich die immer gleiche Summe an die Bank zahlen, alleine dadurch spart man schon im Vergleich zu den tendenziell steigenden Mieten“, sagt Monserrat.

Deutlich zögerlicher bewertet Manuel Vivas, Pressesprecher der Verbraucherzentrale OCU, die Situation. „Es gibt keine eindeutige Antwort auf die Frage, ob es besser ist, zu kaufen oder weiterhin zur Miete zu wohnen.“ Der Nachfragedruck, angestachelt durch finanzstarke Ausländer, führe dazu, dass die Immobilienpreise sowohl beim Kauf als auch bei der Miete weiter steigen. „Es ist nicht absehbar, dass sich diese Dynamik kurzfristig oder mittelfristig ändern wird.“ Grundsätzlich lohne sich ein Kauf nur für jene, die dauerhaft auf der Insel bleiben wollen. „Wenn man sich sicher ist, dass man zehn Jahre oder länger bleiben möchte, ergibt ein Kauf mehr Sinn.“

Dilemma nur theoretisch

Ohne Ersparnisse und ohne Hilfe sei das Dilemma aber eher theoretisch als real, da keine echte Kaufoption bestehe. Gerade in Palma seien die Kaufpreise auch für schlichte Wohnungen für junge Familien oft nicht zu finanzieren. „Die Kaufpreise liegen deutlich über dem, was wir bei der OCU als angemessenen Wert betrachten. Dieser wird anhand objektiver Parameter wie der durchschnittlichen Zahlungsfähigkeit der Haushalte auf den Balearen und der geschätzten Rendite durch Vermietung ermittelt. Nach Ansicht der OCU ist es nicht sinnvoll zu kaufen, wenn der Preis so weit von einem angemessenen Wert entfernt ist“, so der Verbraucherschützer. Allerdings gibt auch er zu bedenken, dass die Mietpreise aktuell schneller steigen als die Kaufpreise: So betrugen die Kaufpreissteigerungen bei Gebrauchtimmobilien in Palma zwischen 2022 und 2024 laut OCU-Daten 27 Prozent, die Mieten zogen 34 Prozent an.

Agustín Mesa in Capdepera bereut seine Kaufentscheidung nicht – und hat seinen Traum vom eigenen Haus angepasst: Mit KI hat er die schlichten Räume der Wohnung auf Bildern bereits schick eingerichtet. „Schritt für Schritt machen wir es uns schön. Unser Zuhause.“

