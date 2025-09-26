Neue Miethilfen auf Mallorca: Wer sich bewerben kann, wie viel Geld man bekommt und was man beachten muss

Die Balearen-Regierung schreibt neue Miethilfen für das Jahr 2025 aus. Wie das Govern am Donnerstag (25.9.) in einer Pressemitteilung bekanntgab, können für das laufende Jahr bis zu 3.000 Euro oder maximal 50 Prozent der Monatsmiete beantragt werden. Der Bewerbungszeitraum läuft vom 14. November bis zum 15. Dezember. Insgesamt stehen 9,3 Millionen Euro zur Verfügung. Ein Großteil (7,1 Millionen Euro) wird dabei von der Zentralregierung gestellt. Die balearische Landesregierung legt 2,2 Millionen Euro aus eigenen Mitteln drauf.

Was muss man beachten?

Um sich für die Miethilfen zu bewerben, müssen einige Kriterien erfüllt werden. Besonders kompliziert: Die Monatsmiete darf nur 900 Euro im Monat betragen. Angesichts der aktuellen Mietpreise auf Mallorca und den Nachbarinseln dürfte die Anzahl der potenziellen Bewerber durch diese Einschränkung deutlich reduziert werden.

Die Landesregierung hat aber keine Handhabe. Die Kriterien werden von der geldgebenden Zentralregierung festgelegt. Allerdings erklärte der balearische Wohnraumminister José Luis Mateo am Freitag, man sei in dieser Sache in Verhandlungen mit Madrid. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Obergrenze angehoben werden könne. Wie ein Sprecher des Ministeriums gegenüber der MZ erklärte, wird eine potenzielle Änderung des Betrags keine Auswirkungen auf die jetzige Ausschreibung haben.

Weitere Einschränkungen gelten auch bezüglich der Einnahmen. So dürfen die Mitglieder eines Haushalts, der sich auf die Miethilfen bewirbt, gemeinsam jährlich nicht mehr als 25.200 Euro verdienen. Dieser Betrag kann in Ausnahmefällen aber höher ausfallen, unter anderem bei Großfamilien, Behinderten (weniger als 33 Prozent) oder Terrorismusopfern. Diese dürfen bis zu 33.600 Euro jährlich verdienen, um bei den Miethilfen berücksichtigt zu werden. Bis zu 42.000 Euro beträgt der Höchstverdienst, wenn es sich um besonders große Familien (mindestens 5 Kinder), Behinderte (über 33 Prozent) und Opfern von geschlechterspezifischer Gewalt.

Welche anderen Voraussetzungen muss man erfüllen?

Bewerben darf sich nur die Person, die den Vertrag mit dem Vermieter abgeschlossen hat. Diese muss sich legal in Spanien aufhalten und darf sich nur für ihren Hauptwohnsitz bewerben. Zudem wird die Miethilfe nicht an Personen bezahlt, die an anderen finanziellen Hilfsprogrammen für die Mietkosten teilnehmen. Ausnahmen gelten auch hier unter anderem für Opfer sexueller Gewalt oder auch Menschen, die von einer Zwangsräumung bedroht sind.

Wo kann ich mich bewerben?

Bewerben kann man sich auf der Website ajudeslloguer.caib.es. Hier wird auf Spanisch und Katalanisch erklärt, welche Dokumente man einreichen muss. Wer eine persönliche Beratung bevorzugt kann auf der Website auch einen Termin dafür vereinbaren.

Wann kommt das Geld?

Bis das Geld ankommt, dauert es in der Regel. Anfang des kommenden Jahres werden alle Bewerbungen geprüft. Sollten Dokumente fehlen oder müssen Angaben korrigiert werden, werden diese im Frühjahr eingefordert. Die ersten Auszahlungen erfolgen in der Regel ab März und ziehen sich über das Jahr hin. Die erfolgreichen Antragsteller erhalten das Geld in einer einzigen Überweisung.