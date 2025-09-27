"Den Mallorquinern etwas zurückgeben": So will ein Deutscher die Wohnungsnot auf Mallorca bekämpfen

Die meterlange Holzwand baumelt an einem großen Kran in der Luft – nur um kurz darauf von Arbeitern gepackt und eingesetzt zu werden. Die Lücken zeigen, wo Fenster und Türen hinkommen, auch die Kanäle für sämtliche Anschlüsse gibt es schon. Hier passt alles zusammen wie beim Baukastenprinzip. Im Zeitraffer des Vorführ-Videos steht das Haus in wenigen Minuten. Aber auch tatsächlich geht es schnell. „Hier haben wir eine Woche von der Bodenplatte bis zum Rohbau gebraucht“, sagt Christian Walk und deutet auf das riesige Einfamilienhaus, das derzeit außerhalb von Sant Llorenç entsteht. Eine Finca aus leimfreiem Massivholz.

Bauen gegen die Wohnungsnot

Wenn es nach Walk geht, dann wird es bald immer mehr Häuser dieser Bauweise auf der Insel geben. Bis ins Detail vorgeplant und vorgefertigt im Allgäu, aufgebaut auf der Insel oder wo immer der Süddeutsche die Projekte mit seiner Firma „MaderaCasa“ umsetzen kann. Gutes Geld für Walk, gute Qualität für die Käufer.

Es sollen aber nicht nur Privatbauten für wohlhabende Ausländer gebaut werden, stattdessen versucht der ehemalige Leistungssportler die öffentlichen Institutionenuf seine Seite zu ziehen. „Wenn ich schon hier leben darf, möchte ich den Mallorquinern etwas zurückgeben. Durch die Massivholzhäuser könnte schnell bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden“, sagt er.

Auf einem Plan zeigt er sein Vorhaben, das bisher nur auf dem Papier existiert: Zwei-Zimmer-Wohnungen, modern, funktional, energieeffizient und vor allem: auch für den durchschnittlichen Geringverdiener auf Mallorca bezahlbar. „Sie könnten seriell gefertigt, aber dem Gelände entsprechend angepasst werden. Man muss sie nur bauen. Viele schimpfen über die Wohnungsnot, statt etwas dagegen zu tun. In vier Wochen kann ein Apartmentgebäude mit rund 32 Wohnungen stehen. Nach einem halben Jahr wären die Einheiten einzugsbereit.“

Auch in dem Einfamilienhaus, das bei Sant Llorenç entsteht, kamen die Wände vorgefertigt aus dem Allgäu / Michael Ostendorf / Miosmedia

Wenige Nebenkosten

Die leimfreien Massivhäuser seien nicht nur schnell aufgebaut und kostengünstig, sondern auch besonders energieeffizient. „Hier“, sagt Walk und deutet auf eine noch unverkleidete Außenwand auf der Baustelle bei Sant Llorenç, wo man das Bauprinzip erkennen kann: Neun naturbelassene Fichtenholzbretter sind durch Alunägel miteinander verbunden, einige Bretter haben rillenartige Lufteinschlüsse. „Dadurch ist das ganze Haus diffusionsoffen“, sagt Walk. Sprich: Luftfeuchtigkeit kann ungehindert durch die Wand nach außen dringen, es entsteht ein reguliertes Raumklima, das Schimmel vermeidet. „Gerade auf Mallorca ist das wichtig. Zudem wird es in den Häusern weder besonders heiß noch besonders kalt.“ In Deutschland lebte Christian Walk selbst in einem. „Ich hatte nur halb so viele Nebenkosten wie meine Nachbarn“, schwärmt er. Auch das mache die Bauweise attraktiv für jeden Geldbeutel.

„Es könnten kleine Apartments für Saisonkräfte entstehen, aber auch einfache Einfamilienhäuser für junge Familien.“ Und natürlich Sozialwohnungen oder öffentliche Seniorenzentren, Kindergärten und Schulen. Noch hat Walk keine konkreten Kooperationsprojekte mit öffentlichen Institutionen herausschlagen können. „Holz ist auf der Insel bisher kein gängiges Baumaterial, einfach, weil es auf Mallorca nicht viel Holz gibt. Da sind viele skeptisch. Sie lehnen es per se ab und weigern sich, die Vorteile zu sehen.“ Natürlich, lenkt Walk ein, bringe auch der Transport von Deutschland Kosten und Energieaufwand mit sich. „Aber viele andere Materialien müssen ja auch von außerhalb importiert werden.“ Letztlich sei die Massivholz-Bauweise trotzdem effizienter und klimafreundlicher als herkömmlicher Steinbau.

Die Holzwände sind so konstruiert, dass sich kein Schimmel bildet und Feuchtigkeit austreten kann / Michael Ostendorf / Miosmedia

Überzeugungsarbeit

Vor allem jüngere Entscheidungsträger möchte Walk überzeugen. Hofft, dass sie offener sind für Innovationen. Bei einigen Akteuren in der Baubranche habe er bereits Interesse wecken können. Nicht zuletzt, weil er auf der Insel ausschließlich mit mallorquinischen Architekten zusammenarbeitet. „Es geht mir nicht darum, als Deutscher daherzukommen und den Mallorquinern zu zeigen, wie sie es machen sollen. Ich will Zusammenarbeit und setze auf Zug statt auf Druck, genau wie damals im Sport.“

Dennoch: Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sei es unumgänglich, dass auch die Gemeinden am selben Strang ziehen. Im Oktober stehen konkrete Gespräche mit Vertretern zweier Insel-Gemeinden an, mit einem weiteren Bürgermeister sei man bereits in Kontakt. Auch in Palma will der Allgäuer, der in Deutschland auch eine Schlittschuhkufenfirma betreibt, für konkrete Bauprojekte kämpfen „Ich werde es weiter versuchen und dranbleiben. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass effiziente und schnelle Bauweise ein Thema für die Zukunft sein muss. Es kann nicht sein, dass Menschen keine Wohnung haben, und nichts dagegen getan wird“, sagt Walk. Letztlich ist er ein Optimist. Immerhin gibt es diese Bauweise seit über 25 Jahren, weltweit seien bereits etwa 10.000 Häuser nach dem Prinzip errichtet worden. Walk ist sich sicher: „Irgendwann wird sich das leimfreie Massivholzhaus durchsetzen und etablieren. Auch hier auf Mallorca."

