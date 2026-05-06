Kamine als Design-Statement im mediterranen Wohnstil

Jeder, der schon einmal einen Winter auf Mallorca verbracht hat, weiß: Es kann kalt, feucht und ungemütlich werden – und das auch noch im Frühling. Das beste Mittel dagegen ist wohl ein schönes Kaminfeuer, damit es im mallorquinischen Zuhause warm und gemütlich wird.

Doch der Kamin ist weit mehr als die – abgesehen von der Sonne – wohl denkbar angenehmste Wärmequelle auf der Insel. Für Klaus Vügteveen, den Geschäftsführer von KVK Kamine S.L., ist es eine besondere Art, Kaminfeuer im Wohnraum zu integrieren: Der Kamin wird zum Herzstück des Wohnraums und zum gestalterischen Eyecatcher, der Atmosphäre, Design und ein mediterranes Lebensgefühl miteinander verbindet.

Kamin von KVK Kamine. / KVK Kamine

Gerade im Kontext von Wohnideen gewinnt diese Perspektive hierzulande an Bedeutung: Offene Räume und ein harmonisches Zusammenspiel von traditionellen Materialien und moderner Architektur verlangen nach Lösungen, die Ästhetik und Technik gleichermaßen berücksichtigen.

Der moderne Kamin auf Mallorca als Herzstück des Wohnraums

Die Firma KVK Kamine S.L. kann durch ihre über 20-jährige Expertise auf der Insel eine entsprechende Qualität beim Einbau und bei jeder Umsetzung garantieren. Alle Produkte werden in Deutschland von der KVK International GmbH & Co. KG gefertigt, in wenigen Wochen geliefert und erfüllen höchste handwerkliche Standards – dazu zählen Langlebigkeit, Präzision bis ins Detail und ein umfassender Service.

Gleich ob bei einem Neubau, als nachträglicher Einbau oder als Austausch eines nicht mehr zeitgemäßen Kamins: Maßgefertigte Kamineinsätze, individuelle Kamintüren und passgenaue Heizkassetten ermöglichen eine effiziente Wärmequelle, die exakt auf den Raum und die persönlichen Wünsche des Kunden abgestimmt ist.

Sicherer, effizienter und pflegeleichter als andere Feuerstellen

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Effizienz. Die modernen KVK-Kaminkassetten haben mit traditionellen offenen Feuerstellen kaum noch etwas gemeinsam. Durch innovative Technik wird die Wärme optimal genutzt und gleichmäßig im Raum verteilt. Die doppelte Seitenwand aus 4 mm dickem Stahl optimiert die Wärmeausnutzung und macht bis zu 65 Prozent mehr Leistung möglich. Gleichzeitig bleibt die Glasfront frei von Ruß.

Kamin von KVK Kamine. / KVK Kamine

Besonders bei der Umrüstung alter, offener Kamine mit den maßgeschneiderten Kaminkassetten zeigt sich dieser Vorteil deutlich: Offene Kamine erzielen nur bis zu 20 Prozent Heizleistung, während man mit Warmluft-Kaminkassetten deutlich höhere Wärmeleistungen von bis zu 89 Prozent Wirkungsgrad erreicht. Das Ergebnis ist nicht nur ein spürbar verbessertes Raumklima, sondern auch ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie und eine deutlich gesenkte Brandgefahr.

Die neue EU-Norm für Holzöfen und Kamine gilt auch hier

Dabei orientiert sich das Unternehmen konsequent an den neuesten Zertifizierungen. Alle KVK-Systeme erfüllen die Anforderungen der seit Anfang November 2025 europaweit in Kraft getretenen Norm DIN EN 16510 für Holzöfen und Kamine, die auch für Mallorca maßgeblich ist.

Diese Standards sorgen für eine saubere Verbrennung, hohe Sicherheit und eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Gerade auf einer Insel wie Mallorca, in der Umweltbewusstsein und Wohnkomfort eng miteinander verbunden sind, ist dieser Punkt von Bedeutung.

Feuerstellen ohne Schornstein

Auch für den, der keine Finca, dafür aber beispielsweise ein urbanes Apartment auf der Insel hat, bietet KVK Kamine S.L. flexible Alternativen. Moderne Bioethanol-Feuerstellen ermöglichen ein schönes Flammenbild mit Holzscheiten aus Keramik – komplett ohne Schornstein, Rauch oder Ruß. Diese Orga-Feuer sind TÜV-geprüft, effizient im Verbrauch und genehmigungsfrei. Sie lassen sich nahezu überall integrieren. Auch sie sorgen für ein neues Design-Highlight und ein wohliges Gefühl in den eigenen vier Wänden des mallorquinischen Domizils, sollte ausnahmsweise einmal nicht die Sonne scheinen.