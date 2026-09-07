27 Anfragen, kaum Antworten: So schwierig ist die Wohnungssuche in Palma
Ein Erfahrungsbericht über hohe Mieten, ausbleibende Rückmeldungen und die Suche nach einem bezahlbaren WG-Zimmer für ein Praktikum auf Mallorca
Als ich die Zusage für mein Praktikum bekam, informierte ich mich, welche Plattformen für die Wohnungssuche in Spanien genutzt werden und schrieb dort Wohnungen an, die mir gefielen und die ich mir leisten konnte. Die Preise beliefen sich im Schnitt auf 1.200 Euro für eine Ein-Zimmer-Wohnung und etwa 500 Euro für ein WG-Zimmer. Insgesamt habe ich allein auf idealista – der größten einschlägigen On-lineplattform – 27 Wohnungen und WG-Zimmer angeschrieben. Einige Vermieter sagten mir ab: Teilweise war ich zu früh, konnte die Mindestmietdauer nicht erfüllen oder das Zimmer war erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar. Die meisten haben mir nicht einmal geantwortet.
Das Praktikum rückte näher, ich geriet langsam in Panik. Meine Ansprüche hatten sich ohnehin schon minimiert, also schrieb ich ein zweites Mal der Vermieterin eines WG-Zimmers, die mir nicht geantwortet hatte, und sie bot mir endlich ein Videotelefonat an. Es lief gut, das Zimmer sagte mir zu und war bezahlbar. So einigten wir uns.
Langer Atem lohnt sich
Wer also in Palma eine bezahlbare Unterkunft sucht, braucht vor allem Geduld, Flexibilität und ein bisschen Hartnäckigkeit. Viele Anfragen bleiben unbeantwortet und gerade bei kürzeren Aufenthalten wird die Auswahl schnell kleiner. Am Ende hat sich für mich gezeigt, dass es sich lohnt, bei interessanten Angeboten noch einmal nachzuhaken und bei den eigenen Vorstellungen kompromissbereit zu bleiben.
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