CRUSH im AMØK: Mallorcas Antwort auf den Ibiza-Party-Style

Mallorca bietet viele Partys. Doch dieses Come together ist anders und hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem festen Treffpunkt für eine internationale Partyszene entwickelt. Die CRUSH Party Mallorca im AMØK Club an der Landstraße von S’Aranjassa ist alles andere als eine gewöhnliche Party: Jeden Mittwoch von Juni bis Oktober verwandelt sich die außergewöhnliche Location in eine magische Mischung aus Open-Air-Festival, Lifestyle-Event und Clubnacht – inspiriert vom Flair Ibizas, aber mit mallorquinischen Preisstrukturen.

Das ist CRUSH: Tanzen und Spaß haben mit vielen Gleichgesinnten in lauen Sommernächten. / Stefan Steinmetz

Bereits beim Betreten des Geländes werden Erinnerungen an durchgetanzte Sommernächte auf Ibiza wach. Die CRUSH-Party im AMØK bietet auf rund 30.000 Quadratmetern Raum für ein nächtliches Erlebnis, das mit einer 1.160 Quadratmeter großen Main Arena, dem riesigen Außenbereich und einem eleganten Interieur beeindruckt. Goldene Akzente, tiefe Blautöne und eine spektakuläre Freitreppe, die zu einem beliebten Instagram-Motiv geworden ist, verleihen dem gesamten Club einen Boho-Look, der eher an Ibiza oder Mykonos erinnert als an Mallorca.

Ab 20.30 Uhr füllt sich der weitläufige Outdoor-Bereich. Beim Sonnenuntergang, kühlen Drinks und coolen DJ-Sets entfaltet sich draußen eine entspannte, bereits sehr tanzfreudige Atmosphäre, bevor sich das Geschehen gegen Mitternacht in den Club verlagert. Gefeiert wird bis 4 Uhr morgens, die Prime Time ist um 1.30 Uhr. An Spitzentagen strömen bis zu 2.300 Menschen auf das Gelände. In etwa die Hälfte der Gäste kommt aus Deutschland, hinzu kommen Mallorquiner, Spanier und Partyfreunde aus aller Herren Länder. Zwischen Urlaubern, Residenten, Influencern, bekannten Größen der nahegelegenen Playa-Szene und gelegentlich sogar deutschen oder spanischen Nationalfußballspielern entsteht ein internationaler Mix, der wesentlich zu dem spontanen und offenen Ambiente der CRUSH-Partys beiträgt.

Magische CRUSH-Stimmung bis Mitternacht im Außenbereich. / Stefan Steinmetz

Ibiza-Party-Erlebnis zu zivilen Preisen

Die Geschichte von CRUSH begann eher zufällig. Als der Kölner Veranstalter Phil Maikel Diederichs die Anfrage erhielt, für das AMØK eine neue Eventreihe zu entwickeln, entstand die Idee eines Konzepts mit klarem Wiedererkennungswert. Gemeinsam mit dem Marketing- und Markenexperten Leon V. Jakobsmeyer wurde daraus dann eine eigenständige Marke. Während Phil für Kreativität, Atmosphäre und Entertainment verantwortlich zeichnet, kümmert sich Leon um Strategie, Kommunikation und den Markenaufbau.

Auch sein international erfolgreiches Unternehmen Lucent Crown ist Teil des Gesamtkonzepts: Die exklusiven Leuchten des Unternehmens schmücken die Tische im Club. Unterstützt wird das Team von Robin Ratjen, der als Künstler- und Booking-Verantwortlicher auf langjährige Erfahrung im Management von Acts zurückgreift.

Nicht nur die DJ-Sets heizen ein, auch die Lichtshow hat es in sich. / Stefan Steinmetz

Zunächst lud das auf Mallorca lebende Team große Headliner ein, doch mittlerweile gestalten jeweils drei bis vier lokale DJs den Abend gemeinsam mit Live-Künstlern wie Saxofonisten, Trompetern, E-Geigern und Performance-Artists. „Seit wir verstärkt auf DJs von der Insel setzen, geht es steil nach oben“, erzählt Leon. Er sieht seine Vision „eines Ibiza-Style-Erlebnisses auf Mallorca, aber mit einem menschlicheren, realistischeren Budgetrahmen“ zunehmend bestätigt: „Die Leute ziehen sich für unsere Party schön an, lernen sich kennen, netzwerken und haben Spaß.“

Die Quesadillas vom Foodtruck Sa Mexicana haben schon fast Kultstatus. / Stefan Steinmetz

Ein Plus sind die vielen Extras rund um die Musik: ein Foodtruck von Sa Mexicana (mit hochgelobten Quesadillas), ein Eisstand von Giovanni L, der interaktive Erlebnis-Saftstand Juicy Pop, das Tattoo-Studio Next Level Ink und Specials wie Feuershows, Magier oder zusätzliche Live-Acts ergänzen dieses grandiose Outdoor-Erlebnis, bevor es ab Mitternacht im Club zur Sache geht.

Glamour eines großen Clubs, aber längst nicht so abgehoben

„CRUSH ist ein Erlebnisformat mit eigener Identität: Die Leute spüren das“, zeigt sich Leon zufrieden: „Ein schönes Beispiel dafür ist, dass sich nach dem letzten Partyabend bereits 13 Gäste ein CRUSH-Tattoo stechen ließen und jetzt unbegrenzt freien Eintritt haben.“ Das Konzept geht auf: Mit diesem Mix aus angesagter, elektronischer Tanzmusik, hochwertiger Kulisse, internationalem Publikum und einem mehr als erschwinglichen Preisniveau kombiniert CRUSH den Glamour großer Destination-Clubs mit einer sehr einladenden Atmosphäre, die zugänglich und nahbar bleibt.

Die Location für die CRUSH-Party, der AMØK Club, hat den Ruf, der schönste Club der Insel zu sein. / Stefan Steinmetz

Genau darin liegt wohl das Erfolgsgeheimnis – und der Grund, warum sich mittwochabends viele Urlauber und Residenten auf eine grandiose Party freuen.

Mapa de la ubicación de Amok Nightclub en Palma.