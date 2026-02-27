Modernste Körpermodellierung mit Lipolaser: Dr. Concepció Andreu erklärt Ihnen die Vorteile

Bei der Laserlipolyse handelt es sich um ein Verfahren, bei dem Fett, das sich in bestimmten Bereichen des Körpers angesammelt hat und sich durch Sport oder Diäten nicht reduzieren lässt, entfernt werden und somit eine neue Konturierung des Körpers erreicht werden kann.

Dr. Concepció Andreu, Fachärztin für Plastische Chirurgie bei Juaneda Hospitales, ist Spezialistin für dieses Verfahren, das minimalinvasiv und weniger aggressiv als eine konventionelle Liposuktion ist. Für Patienten ist die Behandlung deutlich angenehmer, sie erholen sich schneller, und die Ergebnisse für alle, die ihre Körperkonturen neu definieren möchten, sind hervorragend.

Das Laserlipolyse-Gerät eliminiert selbst hartnäckige Fettpolster und ermöglicht somit eine neue Definition der Körperkonturen. / Juaneda Hospitales

Spitzentechnologie Lipolaser

„Die Laserlipolyse“, so Dr. Andreu, „ist eine Spitzentechnologie im Bereich der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie, dank derer minimalinvasive und im Vergleich zur Liposuktion weniger aggressive Eingriffe durchgeführt werden können. Dies stellt einen großen Vorteil für Patienten dar, denn die Behandlung ist dadurch um einiges angenehmer geworden.“

„Die Laserlipolyse“, erklärt sie weiter, „ist ein operatives Verfahren zur gezielten Reduktion hartnäckiger Fettdepots, die trotz Anstrengungen der Patienten, beispielsweise durch Diäten oder Sport, nicht verschwinden. Meist sind die Ursachen genetisch oder hormonell bedingt, beispielsweise durch eine Schwangerschaft oder die Menopause, und nicht durch eine gesunde Lebensführung beeinflussbar.

Diese Technik, die minimalinvasiv ist, „funktioniert mittels Laserenergie. Diese zerstört die Fettzellen, indem sie verflüssigt werden. Dadurch kann der Körper sie besser abbauen. Im Unterschied zur konventionellen Liposuktion (bei der das Fett abgesaugt wird, ohne es zu verflüssigen), wird bei der Laserlipolyse auch die Hautstraffung und Kollagenbildung angeregt, sodass die betroffenen Hautpartien nicht mehr erschlaffen.“

Lokalisierte Fettansammlungen beseitigen

Diese Fettdepots, die mit anderen Verfahren so schwer zu eliminieren sind, befinden sich bei Frauen meist am Bauch, Rücken, an den Oberschenkeln oder am Gesäß. „Dank der Ästhetischen Chirurgie der Körpermodellierung mit dem Lipolaser kann die gesamte Körpersilhouette neu definiert werden“, betont Dr. Andreu.

Und sie fügt hinzu: „Bei Männern findet man die Fettpolster oftmals woanders. Sie entstehen am Bauch, aber auch seitlich an den Flanken oder aber an der Brust, was meist genetisch oder durch Gewichtsschwankungen bedingt ist. Für viele Männer stellt das ein ernsthaftes ästhetisches Problem dar, und es kann durch dieses Verfahren deutlich verbessert werden.“

Die Spezialistin betont, dass die Chirurgie des Body Contouring nicht der Gewichtsabnahme dienen soll: „Bei dieser Behandlung geht es um die Körpermodellierung, nicht ums Abnehmen. Es geht um lokale Fettdepots und deren Entfernung – das hat nichts mit Übergewicht zu tun. Auch untergewichtige Menschen können lokale Fetteinlagerungen haben.“

Dr. Concepció Andreu, Leiterin des neuen Body Contouring Service der Abteilung für Plastische und Ästhetische Chirurgie der Clínica Juaneda, mit dem Laserlipolyse-Gerät. / Juaneda Hospitales

Minimalinvasives Verfahren

Beim ersten Termin geht es darum, „den Patienten die Perspektiven aufzuzeigen und klären, welchen Hauttyp sie haben und ob eine signifikante Gewichtszu- oder -abnahme erfolgt ist. Wir überprüfen, ob ein Schilddrüsen- oder Östrogenproblem vorliegt. Dann folgt die standardmäßige Vorbereitung auf den Eingriff. Dieser wird dann im Operationssaal mit tiefer Sedierung durchgeführt.“

„Der Vorteil einer Laserbehandlung ist, dass sie minimalinvasiv ist. Zudem kann das Fettgewebe durch die vorherige Verflüssigung und Emulgierung besser abtransportiert werden. Dies führt zu einer wesentlich angenehmeren und einfacheren Genesung und einer deutlich schnelleren Rückkehr zum normalen Alltag“, unterstreicht Dr. Andreu.

„Bei der Laserlipolyse zur Absaugung lokaler Fettdepots“, so die Ärztin weiter, „entstehen weniger Hämatome als bei der konventionellen Liposuktion. Es sind keine Nähte erforderlich. Die Schmerzen nach dem Eingriff sind deutlich geringer und man benötigt weniger Ruhetage. Das hängt allerdings von der behandelten Körperregion ab.“

Dr. Concepció Andreu, Leiterin des neuen Body Contouring Service der Abteilung für Plastische und Ästhetische Chirurgie der Clínica Juaneda,. / Juaneda Hospitales

Zunächst wird die Laserbehandlung durchgeführt, „die weder Verbrennungen noch Schmerzen verursacht“, sondern lediglich das Fett verflüssigt. Ist das Fett emulgiert, „erfolgt die Absaugung und Modellierung der betroffenen Bereiche, um ein optimales Ergebnis der Körperkonturierung zu erhalten. Die erforderlichen Schnitte sind sehr klein, sodass nicht genäht werden muss.“

Die Zeit nach dem Eingriff ist nicht unangenehm: „Man muss etwa vier Wochen lang Kompressionswäsche tragen – in der ersten Woche durchgängig Tag und Nacht (sie darf nur zum Duschen abgelegt werden). In den folgenden drei Wochen wird die Kompressionswäsche nur tagsüber getragen. In der postoperativen Phase werden auch Lymphdrainagen durchgeführt.“

Diese Drainage, „die absolut notwendig, aber keinesfalls aggressiv sondern eher angenehm ist, beginnt in der ersten Woche nach dem Eingriff. Sie hilft, Flüssigkeitsansammlungen und Ödeme zu reduzieren und trägt zu einer deutlich schnelleren und Genesung mit zügig sichtbaren Ergebnissen bei. Im Anschluss muss das Körpergewicht regelmäßig kontrolliert werden.“