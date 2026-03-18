Wenn die Finca online bleiben soll: Neue Internetlösung für Zweitwohnsitze auf Mallorca

Die Finca ist vorbereitet, die Koffer stehen bereit, und kurz vor Ostern beginnt für viele Mallorca-Besitzer wieder die Saison. Doch noch bevor die ersten Tage auf der Insel beginnen, taucht oft ein praktisches Problem auf: das Internet.

Viele Ferienimmobilien liegen außerhalb der größeren Orte – dort, wo Mallorca besonders schön ist. Gleichzeitig ist genau in diesen Regionen der Ausbau von Glasfaser teils noch lückenhaft. Wer Internet auf Mallorca ohne Glasfaser benötigt, stößt daher schnell an Grenzen. Für Eigentümer eines Zweitwohnsitzes kommt ein weiteres Problem hinzu: Ein klassischer Internetvertrag läuft das ganze Jahr über – auch dann, wenn die Wohnung oder Finca wochenlang leer steht.

Gleichzeitig gibt es immer mehr Gründe, warum eine Immobilie dennoch online bleiben soll. Sicherheitskameras, Alarmanlagen oder andere Smart-Home-Funktionen benötigen eine stabile Verbindung, selbst wenn niemand vor Ort ist.

Homeoffice mit Meerblick dank zuverlässiger Internetverbindung. / KI-Bild

Internet für Zweitwohnsitze – ohne hohe Grundkosten

Der Anbieter homespot hat für genau diese Situation ein neues Tarifmodell entwickelt. Der Tarif homespot DIA richtet sich speziell an Besitzer von Ferienwohnungen oder Zweitwohnsitzen auf Mallorca.

Das Prinzip ist einfach: Der Internetanschluss bleibt dauerhaft aktiv, die Kosten passen sich jedoch automatisch an die Nutzung an. Die monatliche Grundgebühr liegt bei unter zehn Euro. Damit bleibt die Verbindung bestehen – etwa für technische Systeme im Haus oder gelegentliche Zugriffe aus der Ferne.

Erst wenn Eigentümer tatsächlich vor Ort sind und das Internet intensiver nutzen, wird ein zusätzlicher Tagespreis berechnet, dieser beträgt 2,90 Euro pro Tag. Selbst bei durchgehender Nutzung über einen ganzen Monat bleibt der Betrag begrenzt: Maximal werden 59,90 Euro berechnet. Das Besondere: Der Router erkennt automatisch, wann mehr Daten genutzt werden. Eine vorherige Aktivierung oder Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer ankommt, kann das WLAN sofort verwenden.

Ein Tarifmodell, das zur Insel passt

Die Idee hinter diesem Modell ist eng mit der Lebensrealität vieler Immobilienbesitzer auf Mallorca verbunden. Die Insel gehört zu den Regionen Europas mit besonders vielen internationalen Zweitwohnsitzen. Viele Eigentümer pendeln mehrmals im Jahr zwischen ihrem Hauptwohnsitz und der Insel: ein paar Tage im Frühjahr, die Sommerferien mit der Familie oder ein längerer Aufenthalt im Herbst.

homespot: Stabiles WLAN auf der Finca – ideal zum Arbeiten und Entspannen. / KI-Bild

„Mallorca ist eine Insel mit viel Bewegung“, sagt Thorsten Bergmann, CEO von Esdomo Telecom, dem Unternehmen hinter homespot. „Viele Immobilien werden nicht dauerhaft genutzt. Deshalb haben wir ein Modell entwickelt, das sich automatisch an dieses Nutzungsverhalten anpasst.“

Die Verbindung bleibt bestehen – die Kosten entstehen nur dann, wenn sie tatsächlich gebraucht wird.

WLAN für die Finca – ohne Installation

Technisch funktioniert homespot DIA über das Mobilfunknetz (4G/5G). Eine klassische Internetleitung oder Glasfaser ist nicht notwendig. Der Router wird vorkonfiguriert geliefert. Nach dem Anschließen an die Steckdose baut das Gerät automatisch eine Verbindung auf und stellt WLAN im Haus bereit. Ein Technikertermin oder Installationsarbeiten entfallen komplett.

Klein und elegant, dabei leistungsstark und benutzerfreundlich: Der homespot Router / homespot

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit pro Sekunde eignet sich die Verbindung sowohl für einfache Hintergrundfunktionen im Haus als auch für intensivere Nutzung während eines Aufenthalts – etwa Streaming, Videotelefonie oder Arbeiten im Homeoffice. Der Router selbst ist kompakt gebaut und misst etwa 8 × 8 × 15 Zentimeter.

Internet über Funk statt Kabel

Die technische Grundlage hinter dem System ist sogenannter Fixed Wireless Access (FWA). Dabei wird der Internetzugang über ein Funksignal bereitgestellt, statt über eine kabelgebundene Leitung. International ist diese Technologie längst verbreitet. Weltweit wird inzwischen rund ein Fünftel aller Breitbandanschlüsse über Funklösungen realisiert.

In Spanien ist dieses Modell dagegen noch vergleichsweise wenig bekannt – obwohl es gerade in ländlichen Regionen oder bei Fincas ohne Glasfaser eine praktische Alternative sein kann.

Bestellung einfach online

Auch beim Vertragsabschluss setzt homespot auf ein unkompliziertes Verfahren. Der Router kann direkt online bestellt werden und wird innerhalb weniger Tage per DHL geliefert.

Für die Anmeldung genügt ein Personalausweis oder Reisepass. Ein spanisches Bankkonto oder eine Meldebescheinigung sind nicht erforderlich. Die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte. Gerade für internationale Immobilienbesitzer, die sich nur zeitweise auf Mallorca aufhalten, vereinfacht das den gesamten Prozess erheblich.

Der Router ist sofort einsatzbereit – ohne Installation oder Techniker. / KI-Bild

Ein zusätzlicher Vorteil ist der deutschsprachige Kundenservice, der Beratung und technischen Support für Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet.

Auch eine Lösung für dauerhaftes Wohnen

Während homespot DIA speziell für Zweitwohnsitze entwickelt wurde, bietet das Unternehmen auch eine Alternative für Menschen, die dauerhaft auf Mallorca leben.

Gerade in ländlichen Regionen der Insel – etwa bei Fincas im Inselinneren oder in abgelegenen Wohnlagen – ist Glasfaser noch nicht überall verfügbar. Hier kommt der homespot Flat Tarif ins Spiel. Auch dieses Modell basiert auf dem gleichen Prinzip: Router anschließen und sofort online gehen – ohne Installation oder Technikertermin.

Mit größeren Datenvolumen eignet sich der Tarif für Haushalte, die täglich eine stabile Internetverbindung benötigen – etwa für Homeoffice, Streaming oder mehrere gleichzeitig genutzte Geräte.

Wer die Sicht aus dem Feriendomizil per Webcam auch von Deutschland aus verfolgen will, dem bietet homespot DIA den perfekten Tarif. / homespot

Internetlösungen für verschiedene Lebensmodelle

Ob Ferienwohnung, Zweitwohnsitz oder dauerhaftes Leben auf Mallorca – die Anforderungen an einen Internetanschluss können sehr unterschiedlich sein.

Mit homespot DIA für gelegentliche Nutzung und homespot Flat für dauerhafte Anschlüsse bietet das Unternehmen zwei Modelle, die auf diese unterschiedlichen Situationen zugeschnitten sind. Weitere Informationen zu beiden Tarifen finden sich unter: www.homespot.es/faq