Die "magische Acht" in der leeren Kathedrale von Palma

Bei praktisch wolkenlosem Himmel war das Phänomen der Magischen Acht in der Kathedrale von Palma de Mallorca am Mittwochmorgen (11.11.) gut zu beobachten, zumindest für die anwesenden Journalisten. Wegen der Pandemie wurde das Spektakel in diesem Jahr digital auf YouTube und der Website der Kathedrale übertragen. Rund Tausend Fans begleiteten das Lichtfest (Festa de la Llum) an ihren Bildschirmen. Einige unwissende Besucher waren am Mittwochmorgen vor den Türen der La Seu erschienen, wurden aber abgewiesen.