Regenerative Medizin auf Mallorca: Neue Praxis in Nou Llevant

Seit Mitte November hat Palmas Viertel Nou Llevant eine neue Adresse für moderne Orthopädie: die Praxis von Dr. Heiko Miguel Diedrichs. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Diplom-Sportlehrer verbindet klassische Orthopädie mit regenerativer, alternativer Medizin – und mit seiner eigenen jahrzehntelangen Erfahrung als Ausdauer- und Kraftsportler.

Dr. Heiko Miguel Diedrichs in seiner Praxis in Nou Levant. / Nele Bendgens

„Ich habe die meisten Sportverletzungen und Schmerzen, die meine Patienten beschreiben, selbst schon erlebt“, so der gebürtige Stuttgarter. „Aus dieser Erfahrung weiß ich sehr schnell, in welche Richtung eine sinnvolle Therapie gehen muss.“ Operiert wird bei ihm nicht. Stattdessen liegt der Fokus auf einem multimodalen Ansatz: verschiedene Bausteine werden so kombiniert, dass sie nachhaltig wirken und der Patient möglichst ohne starke Medikamente auskommen.

Therapien, mit innovativen Methoden und viel Zeit für jeden Patienten

Besonders wichtig ist Diedrichs die Ursachenforschung. Ein Hexenschuss wird nicht einfach in fünf Minuten „eingerenkt“. Zunächst nimmt der 55-jährige sich Zeit für eine ausführliche Anamnese. Am großen Bildschirm im Behandlungszimmer sieht der Patient Röntgenaufnahmen, Muskelspannungsmessungen oder Ultraschallbilder und bekommt in verständlicher Sprache erklärt, was tatsächlich hinter den Beschwerden steckt. Erst dann entscheidet Arzt und Patient gemeinsam, welche Therapie sinnvoll ist. Unterstützt wird dieser Ansatz durch eine Ausstattung, die auf Mallorca nahezu einzigartig ist. Eine Laufbandanalyse mit 4D-Scan zeigt Fehlhaltungen, Asymmetrien und Probleme in der Fußstatik – hilfreich nicht nur für Läufer.

Moderne Technik unterstützt den Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Dr. Heiko Miguel Diedrichs bei Analyse und Behandlung. / Nele Bendgens

Ein hochpräziser Ganzkörperscanner misst Knochendichte, Muskel- und Fettmasse und dient Sportlern wie auch Menschen, die abnehmen oder nach Verletzungen wieder aufbauen wollen, als objektiver Fortschrittsmesser. Eine Kältekammer, die bis minus 110 Grad kühlt, wird bei Schmerzen, Entzündungen, Hautproblemen und zur Regeneration nach intensiven Trainings eingesetzt, ohne den Kreislauf zu belasten. Injektionen erfolgen grundsätzlich ultraschallgesteuert, damit der Wirkstoff exakt dorthin gelangt, wo er gebraucht wird. Das ist nicht nur effektiver, sondern gerade auch für Menschen mit Spritzenangst eine große Hilfe.

Plasmatherapie zur Regeneration

Herzstück seiner regenerativen Medizin sind körpereigene Plasma-Therapien: Aus einer Blutprobe wird in verschiedenen Zentrifugen-Typen vor Ort Plasma gewonnen, das reich an Wachstumsfaktoren und Regenerationssignalen ist. „Plasma heilt, statt nur zu dämpfen“, erklärt Diedrichs. Muskelverletzungen oder chronische Sehnenprobleme können so oft deutlich schneller und stabiler ausheilen als mit reiner Schonung.

Die Bandbreite seiner Patienten reicht vom Bauarbeiter mit Knieschmerz über die Büroangestellte mit Rückenbeschwerden bis zum Leistungssportler und zur Seniorin mit Arthrose. Viele kommen, weil sie sich nach Jahren ohne klare Diagnose endlich ernst genommen fühlen. Ein Ersttermin dauert meist 30 bis 60 Minuten – und trotzdem sind die Wartezeiten kurz. „In der Regel bekommt man höchstens nach einem Tag einen Termin“, betont der Orthopäde. „Und wer starke akute Schmerzen hat, den sehe ich notfalls auch abends um acht noch. Ich lasse niemanden mit Schmerzen hängen.“

Informationen Dr. Heiko Miguel Diedrichs Avinguda Mèxic 15, Nou Levant, Palma www.ortopedia-palma.es Kontakt: info@ortopedia-palma.es Tel.: 971684345