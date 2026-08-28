Ein Netzwerk, das die Insel nach Deutschland bringt

Wer eine Immobilie auf Mallorca verkaufen will, hat ein Problem, über das selten jemand spricht: Der Käufer steht nicht vor der Tür. Wenn es um einen deutschen Käufer geht, dann sitzt er zum Beispiel in Köln, in Hamburg, in München, im Oldenburger Land oder auch auf Sylt. Er besitzt dort eine Immobilie – und einen Makler, dem er seit Jahren vertraut. Wenn der Gedanke an eine Zweitimmobilie im Süden aufkommt, fällt er meist genau dort: am heimischen Küchentisch, nicht in einem Suchportal. Genau an dieser Stelle setzt die Mallorca Real Estate Allianz an.

Nicht die nächste Anzeige, sondern echte Partner

Die Überlegung dahinter war einfach, die Umsetzung nicht. „Wir haben uns gefragt, wie unsere Objekte dorthin kommen, wo die Kaufkraft sitzt“, heißt es bei Mayer & Dau. „Die Antwort war nicht die nächste Anzeige, sondern Partner vor Ort.“ Bemerkenswert ist das, weil das Unternehmen im Onlinemarketing ohnehin gut aufgestellt ist: Eine eigene Werbeagentur im Haus setzt Kampagnen, Objektfilme und Social Media für alle Standorte um. Einfach noch mehr Sichtbarkeit über diesen Weg zu erzeugen, wäre die naheliegende Lösung gewesen.

Man hat sich bewusst dagegen entschieden, es dabei zu belassen. Denn Reichweite allein verkauft keine Immobilie im gehobenen Preissegment. Wer eine größere Summe auf einer Insel investiert, auf der er sich nicht auskennt, entscheidet nach Vertrauen – und Vertrauen entsteht bei einem Menschen, den man kennt. Die Allianz ergänzt das Onlinemarketing deshalb um das, was Werbung nicht leisten kann: die Empfehlung eines Maklers, der seinen Kunden seit Jahren betreut und dafür mit seinem Namen einsteht. Entsprechend hoch liegt die Messlatte bei der Auswahl der Partner.

Diese Partner sind inhabergeführte Maklerhäuser, die wissen, wer in ihrer Region sich gerade mit dem Gedanken an Mallorca trägt. Sie bieten die Immobilien von Mayer & Dau exklusiv in ihrem Gebiet an – im eigenen Design, unter eigenem Namen, mit der eigenen Handschrift . Zu den Häusern zählen unter anderem Bartz Immobilien aus Neustadt, Blum Immobilien aus Köln und Ricotta Immobilien aus Stuttgart. Region für Region kommen weitere hinzu. Wer die Branche kennt, weiß, warum das nicht selbstverständlich ist. Jedes dieser Unternehmen ist eigenständig, hat eine gewachsene Marke und wenig Neigung, sich einem fremden Konzept anzuschließen. Dass sich Häuser dieser Qualität freiwillig an einen Tisch setzen, ist der eigentliche Kern der Allianz – und in dieser Form im deutschsprachigen Mallorca-Markt bislang ohne Vorbild.

Einmal im Monat sitzen alle zusammen

Getragen wird das Netzwerk von einem festen Rhythmus. Einmal im Monat treffen sich alle Partnerhäuser in einer gemeinsamen Runde. Dort wird jede neue Immobilie vorgestellt, die auf Mallorca in die Vermarktung geht: Lage, Zustand, Preisgefüge, Zielgruppe. Was in Santa Ponsa, Cala Ratjada oder Alcúdia neu ins Portfolio kommt, liegt kurz darauf in Köln, Neustadt und Stuttgart auf dem Tisch – mit allen Informationen, die ein Makler für ein fundiertes Kundengespräch braucht. Einmal im Jahr trifft sich die Runde auf Mallorca. Wer über Objekte spricht, sollte sie gesehen haben.

„Das sind keine Vertriebsstellen, die einen Katalog bekommen, sondern Unternehmerinnen und Unternehmer, die in ihrer Region zu den ersten Adressen gehören – und die sich jeden Monat wirklich Zeit für unsere Objekte nehmen. Wenn ich hier in Santa Ponsa eine Villa ins Portfolio aufnehme, weiß ein Kunde in Köln wenige Tage später über seinen eigenen Makler davon. Diese Kombination aus Qualität und Verbindlichkeit habe ich so noch nicht erlebt.“ FRANK SCHREIBER, MANAGING PARTNER SANTA PONSA

Drei Büros, ein Portfolio

Die Grundlage der Allianz sind die drei Standorte auf Mallorca. In Santa Ponsa verantwortet Managing Partner Frank Schreiber das Geschäft , in Cala Ratjada Managing Partner Sabine Staegemeir, in Alcúdia Managing Partner Yvonne Thiemann. Alle drei speisen ihre Objekte in dasselbe Netzwerk ein.

Für Verkäufer verändert das die Ausgangslage: Ihre Immobilie wird nicht nur denjenigen gezeigt, die ohnehin schon auf der Insel suchen, sondern in ganz Deutschland aktiv angeboten – von Maklern, die bei ihren Kunden im Vertrauen stehen. Und für Kaufinteressenten beginnt der Weg zur Insel beim eigenen Makler vor Ort mit einem Portfolio, das sonst nur auf Mallorca zugänglich wäre. Für Benjamin Dau, Geschäftsführer von Mayer & Dau Immobilien, ist die Allianz die Einlösung seines eigenen Anspruchs – die neue erste Adresse für Immobilien auf Mallorca zu werden.

Informationen und Kontakt: E-MAIL: MALLORCA@MAYER-DAU.ES WWW.MAYER-DAU.ES TEL.:+ 34 871 181 310