Mallorcas deutsche Eismarke feiert Geburtstag: Diese ungewöhnlichen neuen Sorten gibt es

Die wohl bekannteste Eismarke von Mallorca, "Gelat Sóller", feiert ihren 30. Geburtstag. Anlässlich des runden Jahrestages wird die von dem deutschen Unternehmer Franz Kraus gegründete Speiseeisfabrik gleich zwei neue Sorten herausbringen, die genau den Inselgeschmack treffen sollen: Eine ist im Geschmack dem typischen Mallorca-Gebäck Ensaïmada nachempfunden, die andere dem süßen Brötchen Coca de Patata.

Einer Pressemitteilung des Unternehmens zufolge habe man den ganzen Winter über an den neuen Sorten gefeilt. Der unverkennbare Inselbezug der neuen Sorten solle die Wurzeln der Eisfabrik einmal mehr betonen. Darüber hinaus sollen das ganze Jahr über zahlreiche Verlosungen stattfinden, bei denen die Gewinner sich über Reise-, Restaurant-, Hotel-, oder Weinprobe-Gutscheine freuen können. Wer besonderes Losglück hat, soll ein ganzes Jahr lang kostenlos Eis von "Gelats Sóller" bekommen. Um an den Gewinnspielen teilzunehmen, müsse man nur einen 400-Mililiter-Eispott kaufen und hoffen, dass einen der Aufdruck auf der Verpackung als Gewinner ausweist. Wer die Verpackung der Pötte mitbringt, kann zudem an den Verkaufsständen an der Plaça del Mercat und dem Passeig Marina eine kostenlose Eiskugel ergattern.

International bekannt

"Gelat Sóller" war im Jahr 1994 unter dem Namen „Sa Fàbrica de Gelats” von dem deutschen Mallorca-Auswanderer Franz Kraus gegründet worden, der sich zuvor in dem Orangen-Tal niedergelassen hatte und dort noch immer wohnt. Zwei Jahre später eröffnete Kraus auch den Delikatessenhandel „Fet a Sóller”, der mittlerweile international bekannt ist.

Noch immer wird das Eis in Sóller hergestellt, seit einigen Jahren allerdings nicht mehr wie zuvor im Zentrum, sondern in der Unternehmenszentrale etwas außerhalb. Eigenen Angaben zufolge werden keine gehärteten Pflanzenfette verwendet, stattdessen stelle "Gelat Sóller" die Eiscreme mit echter Milch und Sahne her. "Die Kühe, von denen die Milch kommt, leben im Inselinnern auf Mallorca", ist auf der Internetseite des Unternehmens zu lesen. Auch darüber hinaus setze man vor allem auf lokale Rohstoffe, so zum Beispiel Saft, Schale und Fruchtfleisch der Zitrusfrüchte aus dem Tal von Sóller.

Die beliebteste Sorte sei nach wie vor das Orangeneis, hergestellt aus der Canoneta-Orange, die in den Gärten rund um Sóller wächst. Auch die Sorten Mandel und Feige seien nach wie vor Verkaufsschlager.