Mit dem Rezept in die Apotheke - Das müssen Urlauber auf Mallorca wissen

Man ist nach Mallorca in den Urlaub geflogen oder verbringt als Nicht-Resident einige Monate auf der Insel und hat ganz vergessen, in der Apotheke in Deutschland noch das Rezept für ein wichtiges Medikament einzulösen. Und nun? Kann man das Privat- oder Kassenrezept einfach so in den Insel-Apotheken einlösen? In anderen Fällen braucht man ein neues Rezept, weil man auf der Mallorca krank geworden ist oder länger bleibt als geplant. Doch woher bekommt man es ohne die Karte für die öffentlichen Gesundheitszentren?

Das Rezept aus Deutschland einlösen Auf den Balearen sind prinzipiell alle Rezepte gültig und einlösbar, die von Ärzten aus anderen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, also auch Deutschland, ausgestellt wurden. Ausgenommen sind laut Rosa García von der balearischen Apothekerkammer (Cofib) Medikamente, die einer besonderen ärztlichen Verschreibung unterliegen, etwa Betäubungsmittel, die Morphin, Methadon, Oxycodon oder Fentanyl enthalten. Nicht alle Medikamente sind auch auf Mallorca verfügbar Doch Achtung: Nur, weil einem der Arzt in Deutschland ein bestimmtes Medikament verschrieben hat, heißt das nicht, dass es hierzulande auch verfügbar ist und der Verkauf erlaubt. Auch muss das Medikament nicht gleich heißen. Details zum Verschreiben und zur Ausgabe von Medikamenten über die Ländergrenzen hinweg sind in einem königlichen Dekret festgehalten (Real Decreto 81/2014). Noch kein EU-weit einheitliches Rezept Ein EU-weit einheitliches Rezept für Medikamente gibt es bisher nicht. In den meisten Fällen enthalten die in Deutschland ausgestellten recetas médicas aber laut García alle wichtigen Daten und Informationen, um sie auf der Insel einlösen zu können: Neben der Rezeptnummer sind das der Vor- und Nachname sowie das Geburtsdatum des Patienten, das Ausstellungsdatum des Rezepts und Angaben zum Arzt, der es ausgestellt hat (Vor- und Nachname, berufliche Qualifikation, direkte Kontaktdaten, Geschäftsadresse einschließlich Land, Unterschrift). Auch Angaben zum verschriebenen Medikament müssen auf dem Rezept stehen, darunter der gebräuchliche Name anstelle des Markennamens, der in einem anderen Land anders lauten kann, die Darreichungsform (Tabletten, Lösung usw.), die Menge, Dosis und das Einnahmeschema. Ab in die Insel-Apotheke Damit geht es dann in die Insel-Apotheke. Als Frist gelten im Normalfall die hierzulande gängigen zehn Tage, wie eine Mitarbeiterin in der Apotheke Margarita Ainoa Buades Mateu im Zentrum von Palma sagt. Die farmacia, die das Medikament nach dem deutschen Rezept ausgibt, muss stets die hierzulande gültigen Vorschriften beachten. Daher kann es gegebenenfalls zu kleineren Abweichungen, etwa bei der Dauer oder Dosierung, kommen. Wie die Mitarbeiterin bestätigt, bekommen Patienten neben Medikamenten auch etwa Verbände oder medizinische Apparate. Deutsche Rezepte für Krankengymnastik können sie auf der Insel nicht einlösen. Patienten zahlen stets den gesamten Betrag des Medikaments – „egal ob es sich um ein Kassen- oder ein privates Rezept handelt“, betont García. Um die Ausgaben oder einen Teil von ihnen in Deutschland von der Krankenkasse erstattet zu bekommen, lässt man sich in der Insel-Apotheke am besten eine Rechnung ausstellen und eine Kopie des Rezepts anfertigen. Auch elektronische Rezepte, die in anderen europäischen Ländern ausgestellt wurden, sollen Patienten laut einem Sprecher der hiesigen Gesundheitsbehörde IB Salud ab 2025 auf den Balearen einlösen können. Derzeit sei Deutschland aber noch nicht bei dem EU-Projekt (eHealth-Diensteinfrastruktur, eHDSI) dabei. Deshalb funktioniere der Austausch zwischen diesen beiden Ländern (noch) nicht. Daher sollten Reisende ihren Arzt vor der Abreise stets um ein gedrucktes Rezept-Exemplar bitten. Ein neues Rezept auf Mallorca besorgen Nicht-Residenten, die ein neues Rezept brauchen, können mit der europäischen Gesundheitskarte – auf die der gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland ist auf der Rückseite ein EU-Stern aufgedruckt – die Krankenhäuser und Hausarztzentren des öffentlichen Gesundheitssystems aufsuchen. Dank der Karte (Tarjeta Sanitaria Europea, TSE) oder dem Aufdruck können sie innerhalb der EU alle notwendigen Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen. Einmal vor Ort, werden Patienten laut einem Sprecher der Gesundheitsbehörde als europäische Patienten in die Datenbank der Autonomen Gemeinschaft (CIVITAS) aufgenommen. Dank Karte oder EU-Aufdruck nur die Häfte zahlen Da Urlauber und Teilzeit-Residenten die rote Gesundheitskarte nicht haben, über die Rezepte abgewickelt werden, druckt der Arzt ihnen das Rezept aus. Sie können es in einer beliebigen Apotheke der Insel einlösen. Dank der TSE oder dem EU-Aufdruck auf der deutschen Versichertenkarten zahlen sie nur die Hälfte des Preises für Medikamente und Co. Nützliche Links: • Real Decreto: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-1331 • Normales Rezept im EU-Ausland einlösen: https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/prescriptions/index_es.htm#abbr-ID0EUIAC • E-Rezept: https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_de, https://www.sanidad.gob.es/areas/saludDigital/recetaElectronicaUE/home.htm • Häufige Fragen zum Einlösen eines Rezeptes im Ausland: https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/prescriptions/faq/index_es.htm