Mitglieder der Band Her's sterben bei Verkehrsunfall

Die Mitglieder der englischen Band Her's sind tot. Stephen Fitzpatrick und Audun Laading sowie ihr Manager Trevor Engelbrektson, starben am Mittwoch (27.3.) bei einem Verkehrsunfall in Kalifornien. Das bestätigte ihre Plattenfirma "Heist or Hit" am Freitag auf Facebook.

Die Band, die sich in den vergangenen Jahren mit verträumtem Pop bei der Kritik beliebt gemacht hatte, sollte bei der vierten Ausgabe des Mallorca Live Festivals am 10. Mai auftreten.

Die Festivalleitung schrieb auf Facebook: "Sie waren Musiker, die wir zutiefst bewundert haben, sie werden immer bei uns sein." Das Debutalbum der Gruppe, "Invitation to Her's" war im vergangenen August erschienen. /pss