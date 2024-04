40. Ausgabe der Boat Show in Palma: Das sind die Höhepunkte der Messe

Die 40. Ausgabe der Palma International Boat Show versammelt zwischen dem 25. und dem 28. April so viele Aussteller wie nie zuvor an der Alten Mole von Palma. 295 Firmen, Initiativen und Organisationen sind diesmal dabei, 24 mehr als in der vorherigen Ausgabe.

Chef der Palma International Boat Show: "Elektroboote werden kommen, aber es dauert" Die Ausstellungsfläche von 86.000 Quadratmetern kann nicht vergrößert werden, weshalb die einzelnen Stände der Unternehmen schrumpfen mussten, um mehr Aussteller unterzubringen. Auch die Zahl der Boote hat noch einmal zugenommen. In diesem Jahr erwarten die Besucher 260 Gefährte, von kleinen Motorbooten über Segelboote bis hin zu Superyachten von 60 Meter Länge. Superyacht Village Das Superyacht Village ist wie in den Vorjahren einer der Höhepunkte der Messe. Zu finden sind dort Segel- und Motoryachten ab einer Länge von 24 Metern. Im Superyacht Village gibt es in diesem Jahr erstmals nicht nur die sogenannte Innovation Corner, wo technische Neuheiten der Branche präsentiert werden, sondern eine Superyacht Square Area. Hier soll sich alles um das Thema Nachhaltigkeit drehen. Und beim Mallorca Yachting Summit bekommen die auf der Messe vertretenen Firmen die Möglichkeit, ihre Innovationen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Diese Veranstaltung wird am Freitag (26.4.) im Auditorium der Hafenbehörde abgehalten. Balearic Superyacht Forum In diesem Jahr erstmals und aus Anlass des 40. Geburtstags findet im Rahmen der Boat Show auch ein begleitender Kongress zum Thema Superyachten statt. Beim Balearic Superyacht Forum kommen rund 300 Teilnehmer und zahlreiche Experten im Auditorium von Palma zusammen, um über die Herausforderungen und die Zukunft der Branche zu sprechen. Die Tagung, bei der man für 500 Euro dabei sein kann, begann bereits am Mittwoch (24.4.) und endet am Donnerstag, dem ersten Tag der Boat Show. Neben einführenden Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden zur Yachtbranche auf den Balearen geht es unter anderem auch um das Potenzial von künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit. Ein weiterer Workshop setzt sich mit dem Thema Biomimikry auseinander, sprich inwiefern man sich bei Innovationen in der Branche Vorbilder aus der Natur abschauen kann. Auch um die Bedeutung des Hafens von Palma in der Refit-Industrie geht es. Geburtstagsparty Und natürlich steht die diesjährige Boat Show unter dem Eindruck des 40. Geburtstags der Messe. 1983 in Port d’Alcúdia als lokale und regionale Schau gestartet und 2012 (wegen Krise) und 2020 (wegen Corona) ausgefallen, hat sich die Messe über die Jahre zu einer der wichtigsten Boat Shows im internationalen Jahreskalender entwickelt. Und es gibt Unternehmen, die von Beginn an dabei sind: Die Organisatoren der Messe verleihen der Firma Comercial Morey in diesem Jahr den Marcial Sánchez Barcaiztegui Prize für eine ununterbrochene Teilnahme seit dem ersten Jahr des Bestehens. Am Freitag (26.4.) wird dann der runde Geburtstag auf dem Messegelände begangen. Ab 17 Uhr gibt es an der Alten Mole Musik, Tanz und andere Animation. Ab 20 Uhr ist die Mole dann für geladene Gäste geöffnet, die Aussteller tragen an ihren Ständen selbst mit Programm zur Geburtstagsfeier bei. Eine Drohnenshow bildet dann gegen 22 Uhr den Abschluss. Sie soll von verschiedenen Punkten der Stadt aus sichtbar sein soll. Infos zur Boat Show Die Palma International Boat Show startet am Donnerstag (25.4.) um 10 Uhr und ist täglich bis Sonntag (28.4.) von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 10 Euro für einen Tagespass. Für 35 Euro gibt es eine Dauerkarte, die zu allen vier Tagen berechtigt. Weitere Informationen finden sich im Netz unter palmainternationalboatshow.com sowie unter palmasuperyachtvillage.com.