Das Port Adriano Music Festival gehört zu den langlebigsten Musikevents der Insel. Nun hat die Festivalleitung das Line-Up für die 12. Ausgabe präsentiert, die zwischen dem 28. Juli und 10. August im Nobelhafen an der Südwestküste stattfindet. Auch in diesem Jahr wird voll auf legendäre Künstler aus aller Welt gesetzt.

Sister Sledge

Den Auftakt macht am 28. Juli die mittlerweile zum Duo geschrumpfte 70er-Jahre-Schwestern-Gruppe Sister Sledge. Die aus Philadelphia stammende Band verkaufte im Laufe ihrer Karriere über 200 Millionen Platten und ist vor allem für den 1979 erschienenen Gassenhauer "We Are Family" bekannt.

Youssou N'Dour & Le Super Étoile de Dakar

Weiter geht es am 2. August mit dem Auftritt von Youssou n'Dour. Der Senegalese gilt als einer der einflussreichsten Musiker Westafrikas und dürfte sich auch in seiner Rolle als ehemaliger Tourismusminister seines Landes auf seinen Besuch auf Mallorca freuen. Zu seinen bekanntesten Hits gehört der Song "7 Seconds", den er 1994 mit Neneh Cherry veröffentlichte.

Toquinho & Camilla Faustino

Musikalisch nach Südamerika geht die Reise am 3. August. Da tritt mit Toquinho eine der legendärsten Musiker Brasiliens auf, der im vergangenen Jahr sein 55. Bühnenjubiläum feierte. In Spanien war er zuletzt mit seiner Zusammenarbeit mit dem Sänger C. Tangana auf dem Album "El Madrileño" erfolgreich. Begleitet wird der Gitarrist von der aufstrebenden Sängerin Camilla Faustino.

Alphaville

Zum Abschluss des Festivals kommt eine der bekanntesten deutschen Bands der 80er-Jahre auf die Insel. Alphaville schuf mit seiner Mischung aus melodiösem Pop, großzügigem Einsatz von Synthesizern und der Vorliebe für elektronische Musik zeitlose Hymnen wie "Forever Young" und "Big in Japan". Die aus Münster stammende Band um Leadsänger Marian Gold tritt am 10. August auf.

Infos und Karten

Die Konzerte beginnen jeweils um 22 Uhr, der Einlass beginnt zwei Stunden früher. Die Karten sind demnächst unter portadrianomusic.es erhältlich. /pss