Es war wohl ein sogenannter Kornwurm, auf Lateinisch Araecerus Fasciculatus, der sich im Kaffee versteckt hatte, den eine 21-jährige Frau aus einem Automaten am Flughafen von Mallorca zog. Diese drei bis fünf Millimeter langen Tierchen nisten sich bevorzugt in Kaffee und anderen Lebensmitteln ein, die lange gelagert werden können, wie etwa Kakao, Mehl, Hülsenfrüchte, aber auch Brot.

Die Larven der Tiere graben dabei Tunnel durch die Lebensmittel und verpuppen sich darin, ehe sie wieder ein Loch bohren, um herauszukommen. Kornwürmer sind nicht giftig und stellen per se kein Gesundheitsrisiko dar. Allerdings ist ihr Auftreten ein Zeichen dafür, dass das betroffene Lebensmittel nicht mehr in genießbarem Zustand ist. Von einem Konsum sollte daher abgesehen werden. Die Kornwürmer fühlen sich vor allem in warmer und feuchter Umgebung wohl.

Lippen und Augen schwollen an

Die 21-Jährige hatte am Dienstag (23.4.) einen Kaffee in einem Automaten am Flughafen von Palma gezogen und beim ersten Schluck noch nichts bemerkt. Nach dem zweiten Schluck sah sie, dass im Becher zahlreiche kleine Insekten schwammen.

Schnell begann die Frau sich unwohl zu fühlen. Lippen und Augen schwollen an. Der Notarzt stellte einen sogenannten anaphylaktischen Schock fest und ließ die Angestellte einer Airline ins Krankenhaus von Son Llàtzer einliefern, wo sie nach einer Nacht auf der Intensivstation auf eine normale Station verlegt werden konnte.

Frau droht mit Klage

Der betroffene Kaffeeautomat in einem Pausenraum für Mitarbeiter wurde vom Netz genommen. Der Flughafen von Palma will den Fall nun untersuchen. Die junge Frau unterdessen hat angekündigt, Klage gegen den Automatenbetreiber einzureichen, der Fall liegt bereits bei einem Anwalt. /jk