Es war ein Konzert, fast so wie früher: Im Rahmen des Mallorca Live Summer hat die katalanische Gruppe Sidonie am Freitagabend (25.6.) das erste Konzert seit Ausbruch der Pandemie auf Mallorca gegeben, bei dem das Publikum - immerhin fast 3.000 Leute - keinen Sicherheitsabstand wahren musste. Das Event gilt als Pilotprojekt auf dem Weg in Richtung Normalität.

Alle Besucher mussten zwar Masken tragen und vor dem Konzert einen Schnelltest absolvieren - dennoch konnte wieder getanzt und mitgesungen werden. Entsprechend gut war die Stimmung auf dem Gelände vom Aquapark in Calvià. Freiwillige der balearischen Landesregierung hatten sich bereiterklärt, die Veranstalter bei den Sicherheitskontrollen beim Einlass zu unterstützen.

So ließ es sich auch der balearische Kulturminister, Miquel Company, nicht nehmen, sich im Vorfeld des Events an das Publikum zu wenden. "Wir brauchen solche Probe-Konzerte, um zu sehen, wie es laufen kann", betonte er. Und rief alle dazu auf, sich verantwortungsbewusst zu verhalten.

Für die Besucher war es ein besonderer Abend - seit nunmehr anderthalb Jahren hat schließlich kein Konzert mehr auf Mallorca stattgefunden, bei dem so große Menschenmengen so dicht beieinander stehen durften. "Wenn man sitzen muss, dann kann man es doch nicht Konzert nennen", so eine begeisterte Teilnehmerin gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca." Und so wurde ausgelassen gehüpft, gesprungen und geschunkelt. Viele sangen aus vollem Halse die Lieder der Katalanen mit. Zu Zwischenfällen kam es nicht - das gibt Hoffnung, dass schon bald ähnliche Events auf Mallorca stattfinden können. /somo